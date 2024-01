Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Bra, Torino, Cuneo, Aosta e Bergamo

Sul pistino di Bra, sabato 27 gennaio, si sono disputati i Campionati Regionali indoor dei 60 metri e 60 ostacoli. La squadra dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo, si è ben comportata: tanti esordi, miglioramenti personali, ben cinque medaglie e un lampo di Lorenzo Vera.

Il giovane saluzzese, da due anni in forza all’Atletica Mondovì, nelle batterie di qualificazioni dei 60 metri piani, ha sparato un roboante 6”89, crono che lo colloca ai vertici delle graduatorie italiane (e primo dei 2006). Nella finalissima si è dovuto accontentare del secondo posto in 6”93 dietro al portacolori della Sisport Jason Ndongala vittorioso in 6”87. Per lui comunque la soddisfazione del titolo regionale junior di categoria.

Nella stessa finale, al quarto posto in 6”99, un’altra canotta rossa Federico Lisa (già capace di un 10”65 nel 2022 sui 100 metri): torinese, ex Safatletica, è apparso in grande crescita grazie alle cure del nuovo tecnico Stefano Valerio che lo segue da settembre, dopo un 2023 al di sotto delle aspettative. Nella finale B valida per il 6° – 10° posto, Francesco Viotti (anche lui new entry da Safa) ha strappato un buon 7”23 (7”21 in batteria) che gli consente di mettersi al collo la medaglia di bronzo per la categoria promesse. Le ultime due medaglie sono arrivata dal settore ostacoli con il terzo posto di Anna Rita Memiedi tra le allieve (9”84) e di Natascia Iaropoli nelle promesse (9”75).

Dietro questi exploit, vi sono però conferme, come quella di Francesca Bilardo che sui 60 donne centra la finale C chiudendo in un doppio 8”16 e 8”17, o quello di Savane Ansoumane, Andrea Auddino e Valerio Cerri scesi rispettivamente a 7”50, 7”51 e 7”53. Poco più dietro Jonny Dell’Agnola fermatosi a 7”60, Cristian Mamino 7”63 e a seguire Gabriele Beccaria 7”73, Lorenzo Pecollo 7”92, Daniele Dellapiana 7”95, il rientrante Gabriele Fontana 8”03 e Mattia Trosso 8”39. Da segnale gli esordi di Youssep Quattara in 7”70 e di Carlo Brezzi alla sua prima in 8”08. Tra le donne sui 60 metri Anna Mamiedi si ferma a 8”48 seguita da Beatrice Dotta 8”51, Matilda Rovere 8”64 e Sara El Adham 8”93.

“Per i tecnici e i dirigenti monregalesi vi è la soddisfazione di essere tornati raccogliere risultati in un settore che tanto ha regalato alla società grazie all’indimenticato tecnico Milvio Fantoni, quando “Mondovì” era sinonimo di “velocità”. La strada – prosegue il presidente Boselli – solo in parte diversa rispetto al passato grazie alle collaborazioni esterne – è tracciata e siamo convinti sia quella giusta”.

Torino – 28 gennaio – 40° Cross della Pellerina

Buona prova di squadra per gli atleti master dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo che domenica mattina 28 gennaio hanno preso parte al 40° “Cross della Pellerina”, un classico del calendario, valido come Campionato di Società over 35 e come terza prova di del Trofeo di Cross Assoluto. Ben 17 gli atleti ai nastri di partenza e, soprattutto a livello femminile, sono stati ottimi i risultati individuali con Graziella Venezia e Adriana Sciolla rispettivamente 2ª e 4ª tra le SF60 e Shara Giuliano 5ª tra le SF50.

Tra gli assoluti, sulla 6 km di “contorno” bel 4° posto di Michele Aimo che si conferma in ottima forma in 21’03”, seguito da Federico Rosso 12°, Florian Vazeille 19° e Mario Gazzola 22°. Grazie anche a Francesco Peyrone 15° e Luca Mondino 18° (SM35), Eligio Boggione 31° e Paolo Carlevaris 37° (SM40), Flavio Di Bartolomeo 10° (SM45), Cristiano Garelli 24° e Simone Papaleo 40° SM50), Giuseppe Mantovani 27° e Livio Barberis 36° (SM60) e Paolo Taricco 20° (SM65) l’Atletica Mondovì si è piazzata 11ª nella classifica generale piemontese master e prima tra la società della provincia di Cuneo.

Cuneo – 28 gennaio – Campionati di società di cross giovanile

Bronzo tra i maschi

Successo per la 3° edizione del Cross di Cuneo disputato domenica 28 gennaio presso il nuovo “Parco Parri” ex Piazza d’Armi, che ha ospitato il Campionato Regionale di Società di Cross Giovanile e la terza prova del Trofeo Piemonte di Cross. L’Atletica Mondovì ha schierato le squadre su tutte le categorie e, seppure con numerose assenze che non hanno purtroppo consentito di difendere il “titolo” conquistato lo scorso anno, rimane sul podio della classifica maschile cadetti – ragazzi concludendo al terzo posto dietro Saluzzo e Safatletica. Un risultato apprezzabile, ma che lascia un po’ di amaro in bocca dopo il successo di 15 giorni fa nei campionati di società.

Determinanti a fini della classifica finale (calcolata sulla base dei 3 migliori atleti di ogni squadra giunti al traguardo) sono state le prestazioni individuali che hanno portato in dote punti preziosi. I migliori dei monregalesi sono stati Lorenzo Santo e Gloria Occelli sul tracciato da 1,2 km ragazzi, mentre Noemi Bertone e Giorgio Comino (buon 14°) tra i cadetti.

Nel complesso prova maiuscola da parte di tutti gli atleti che non si sono risparmiati e hanno fatto una esperienza importante, compreso un folto gruppo di “esordienti” per il cross promozionale con atleti provenienti anche dai poli decentrati di Carrù, Ceva, Dogliani e Bossolasco.

Questi i risultati completi.

Ragazzi: 19° Santo Lorenzo, 32° Rosso Mattia, 42° Marenco Nicolò, 43° Forni Aurelio, 45° Petrov Tommaso, 53° Liboà Matteo, 58° Costagnotti Simone, 67° Giaccone Stefano, 71° Bruna Samuele, 72° ⁠Noè Sebastian, 73° ⁠Bruno Francesco, 79° Leone Noah, 101°Murisasco Lorenzo, 111° Murizzasco Giacomo, 112° Tomatis Lorenzo°

Ragazze: 22° Occelli Gloria, 68° Gallo Veronica, 69° Santana Nunez Isabel, 70° Pirola Giada, 111° Garzello Patrizia, 114° Dervishi aurora, 119° Cellario IsabellaCadetti: 14⁰ Giorgio Comino 10’07”, 21⁰ Matteo Garelli 10’37”, 25⁰ Alberto Papaleo 10’45”, 37⁰ Lorenzo Marino 11’14”, 45⁰ Marco Restagno 11’21”, 59⁰ Matteo Provera 11’52”, 60⁰ Riccardo Gandolfi 11’54”, 74⁰ Simone Bongiovanni 12’13”, 75⁰ Andrea Sacco 12’15”, 82⁰ Giancarlo Forni 12’28”, 83⁰ Alessandro Beccaria 12’28”, 86⁰ Giacomo Provera 12’37”,88° Francesco Simbula 12’38”, 101⁰ Federico D’Angelo 13’42”, 111⁰ Simone Gabriele 15’19”

Cadette: 43⁰ Noemi Bertone 10’00”, 52⁰ Irene Odella 10’24”, 57⁰ Laura Sito 10’36”, 78⁰ Emma Cavarero 11’25”.

Aosta e Bergamo – 27 e 28 gennaio – Indoor Open

Ad Aosta, Mattia Rocco si impone nei 60 hs 1.06 con il crono di 9’17” (pb) nella batteria di qualificazione aggiudicandosi anche la finale corsa un’ora dopo con il tempo di 9’29”. Nel lungo allievi Lorenzo Squarzino conquista la seconda posizione con la misura di 5,31 mt, mentre nel getto del peso 4 kg donne, Arianna Ottenga si piazza terza con 6,03 mt. Nel salto con l’asta, lo stesso Rocco alla prima gara stagionale si ferma a quota 3,50 mt, mentre il compagno del team Castell’Alfero Francesco Mariut sale a 2,90 mt. Nei 60 mt. Arianna Ottenga chiude in 8’85”, mentre Sanjana Fernando in 9’05”. Sulla stessa distanza, ma con gli ostacoli, un’acciaccata Natascia Iaropoli si deve accontentare di 9”72.

A Bergamo invece sono andati in scena i campionati regionali lombardi di prove multiple open con cinque monregalesi al via capitanati dalla specialista Francesca Paolin (neo acquisto da Castell’Alfero). Per lei “rifinitura” in vista dei prossimi campionati italiani dove vorrà recitare un ruolo da protagonista. Partita bene con il quarto posto individuale nei 60 hs (9”58), è costretta al ritiro – precauzionale – nell’ultima gara (800 metri) in programma del pentathlon Promesse a causa di un dolore al quadricipite. Francesca aveva concluso l’alto con 1,44 mt, il peso con la misura di 9,42 mt, e il lungo con mt. 5,07 mt. Ottima la performance di Cristian Boschetti al suo primo eptathlon con 3.917 punti ottenuti grazie al triplo p.b. nell’alto (1,71 mt), sui 60 hs (8”84) e sui 1.000 metri (2’56”32), così come quella di Celestre Dotta che completa il pentathlon con 2.585 punti (p.b. sull’alto 1,44 mt, peso 6,90 mt e salto in lungo 5,05 mt).

In gara anche Federico Palladino e Alice Boasso che si sono fermati rispettivamente al getto del peso (12,51 mt) e al salto in lungo (5,30 mt) specialità dove saranno impegnati nei campionati italiani individuali in programma ad Ancona il prossimo week end.