Prima Categoria F, Area Calcio-Atl. Racconigi (0-1): Botta: “Sconfitti di misura ma siamo ottimisti per il prosieguo della stagione”

“Abbiamo organizzato un bel terzo tempo, a fine match, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, senza risparmiarsi e cercando di vincere fino all’ultimo minuto. Prestazione assolutamente positiva da parte di tutti i ragazzi in campo, performance di gruppo e di squadra come avevamo richiesto! Il risultato ci vede sconfitti di misura ma siamo ottimisti per il prosieguo del campionato e della Coppa Piemonte-VdA che ci vede ancora protagonisti“.

Così Riccardo Botta (mister Alba Calcio Alba Roero), contattato telefonicamente per commentare lo 0-1 casalingo (in frazione Mussotto) con l’Atletico Racconigi.