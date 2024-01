Inaugurazione dell’aula magna dell’Istituto “Soleri Bertone” di Saluzzo

Giovedì 1 febbraio, alle ore 9,45, è in programma l’inaugurazione della nuova aula magna dell’Istituto scolastico “Soleri Bertoni” di Saluzzo e del rinnovato cortile interno dell’ex Caserma “Mario Musso”. Saranno presenti, oltre alle autorità regionali e comunali, il presidente della Provincia Luca Robaldo e il consigliere provinciale Davide Sannazzaro. A fare gli onori di casa la dirigente scolastica Alessandra Tugnoli.

La nuova sala, posta al piano terreno del complesso scolastico, sul lato di corso Piemonte, va a chiudere il lungo cantiere che ha portato al recupero del piano mansardato dell’edificio, sempre per quanto riguarda la manica di corso Piemonte e alla creazione di alcune utili aule, già in uso dal precedente anno scolastico. Ora, il rifacimento totale e il recupero dei “bassi fabbricati” posti a cavallo tra i due cortili, consegna al liceo saluzzese un’importante aula magna, di cui l’Istituto saluzzese era da sempre sprovvisto. I lavori sono stati progettati e realizzati dalla Provincia di Cuneo.

La nuova sala, che verrà messa a disposizione del Comune di Saluzzo, costituisce un ulteriore tassello all’interno del recupero di tutto “Il Quartiere”, divenuto autentico polo della cultura grazie al forte impegno dell’amministrazione comunale cittadina. In questo contesto si inserisce il rifacimento del “cortile grande” che in questi mesi si è rifatto il look e ora è pronto a diventare uno spazio multifunzionale che potrà fungere da parcheggio nel periodo scolastico e divenire spazio all’aperto fruibile per gli spettacoli nel periodo estivo. L’inaugurazione del 1 febbraio sarà seguita da un’esibizione degli alunni e delle alunne dei laboratori di teatro, coro e danza del liceo saluzzese.