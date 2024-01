Atletica Roata Chiusani, i risultati del fine settimana: grande successo per l’XCN Granda Cross

XCN GRANDA CROSS

E’ stato un successo, confermato dai numeri in continua crescita rispetto agli anni precedenti, la 3a Edizione dell’ XCN Granda Cross, organizzato da Atletica Roata Chiusani in collaborazione con Atletica Sprint Morozzo, Michelin Sport Club Cuneo, in scena a Cuneo, Domenica 28 Gennaio, nella splendida cornice cittadina del Parco Parri.

La giornata di gare, valida come CDS di Cross Giovanile, 3a prova del Trofeo Piemonte Cross Giovanile e Selezione di Rappresentativa Cadetti, ha ottenuto un forte riscontro a livello di partecipazione con oltre 800 preiscritti e folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente con 110 atleti a coprire tutte le categorie, ha scandito il susseguirsi delle prove per Cadetti, Ragazzi ed Assoluti per concludere con le partecipatissime batterie degli Esordienti.

Grande soddisfazione per il Team del Presidente Luca Massimino, sia per i riscontri più che positivi sulla riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi, ben piazzati nelle classifiche di tutte le prove ed al primo posto della speciale classifica per Società Numerose.

A dare il via alla manifestazione la Sindaca Patrizia Manassero.

Sono intervenuti Claudia Martin, in rappresentanza di Fondazione CRC e CONI, l’Assessore Valter Fantino per il Comune di Cuneo, il Vice Presidente Fidal Piemonte Graziano Giordanengo, il Consigliere Fidal Regionale e Referente Commissione Cross Paolo Braccini.

Prima delle premiazioni, significativo il discorso rivolto ai giovani atleti da Franco Arese, che da giovanissimo aveva corso la sua prima campestre proprio sul terreno del Parco Parri, l’allora Piazza D’Armi.

La manifestazione è stata sostenuta dal contributo offerto dalla Fondazione CRC ed il patrocinio del Comune di Cuneo, oltre all’intervento degli sponsor Scotta, Karhu, Tubicop srl, Nuova Sitec Srl, ACDA e il Podio Sport.

IL ROATA AI CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI DI BRA

Accompagnati dal tecnico Fabio Milano, folta partecipazione degli alteti dell’Atletica Roata Chiusani ai Campionati Regionali Assoluti 60/60hs, in scena a Bra Sabato 27 Gennaio. Tutti i 15 atleti presenti hanno realizzato il personale nei 60m, con ben 4 atlete entrate in finale sui 5 posti disponibili.

Di rilievo il Titolo Regionale assoluto per Andy Gatto nei 60hs e la Miglior prestazione regionale in 7″99 nei 60m per Irene Giraudo, che realizza il minimo per i campionati italiani allievi indoor di Ancona (10/11 febbraio).

IL ROATA AL CROSS DELLA PELLERINA

Buone prove per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in gara Domenica 28 Gennaio al Cross della Pellerina, prova valida per l’assegnazione dei titoli regionali di specialità. Molto bene Luca Rabbia, 5° SM50, che chiude in 22’32” la prova di 6km, Carmine Matarazzo si piazza nono nella medesima categoria in 23’05”.

A premio anche Luca Laratore, 7° SM45 in 22’38”. Bene Maurizio Morello, 21’51”, Javier Carbalo e Roberto Alfonsi negli SM40, Davide Preve ferma il cronometro in 21’51” tra gli SM35. Sesta piazza per Tiziana Semeraro sui 3km previsti per le SF60.

CRONOSCALATA DI MONDOVì

Ottima prova di Sarah Aimee L’Epee alla 40° Edizione della Cronoscalata Carassone-Mondovì Piazza di Sabato 27 Gennaio 2024.

La portacolori dell’Atletica Roata Chiusani chiude i 2km di sola salita del percorso in 10’17” , ad appena 4 decimi di secondo dalla vincitrice Sandra Lerda (Dragonero), completa il podio Cristina Eula (PAM). Vittoria maschile di Silvio Paluzzi (PAM).