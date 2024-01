Colpo da 90 per l’Orange International Summer Camp: dal Manchester City l’ospite sarà Richard Barrow

Da una cena a 3 tra Sergio Boscarino (Allenatore UEFA-B con lunghi trascorsi nei Professionisti), Sergio Soldano (Allenatore UEFA-A ex Parma, Inter e Nazionale Maltese nonché giocatore professionista) e Marco Curti (attuale Presidente del Sant’Albano Calcio) appendice ad un corso di aggiornamento per Allenatori tenuto dal duo Boscarino/Soldano nasce l’idea di creare in provincia di Cuneo e precisamente a Sant’Albano Stura un Camp Estivo dedicato alla formazione ed al divertimento attraverso il gioco del Calcio di livello Internazionale che esca dagli schemi soliti e collaudati per esplorare la volontà di fare un’esperienza di altissimo livello calcistico da parte dei giocatori e delle famiglie della provincia Granda e non solo, ad un prezzo accessibile a tutti.

È il novembre del 2018 e la macchina dell’ ORANGE INTERNATIONAL SUMMER CAMP si mette in moto. Le ambizioni del trio sono elevate, e sfruttando le amicizie createsi in anni di sport a livello professionistico, giungono a contattare 2 allenatori Professionisti del F.C. Barcellona che entusiasti si rendono disponibili per l’estate 2019 a presenziare al 1° ORANGE INTERNATIONAL SUMMER CAMP.

L’eco del Barcellona in provincia porta subito al successo con 84 ragazzi iscritti ed un Camp Strepitoso che fa giungere la propria eco anche al di fuori del Piemonte con richiesta di informazioni da Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Sardegna. Sulle ali dell’entusiasmo si programma l’edizione 2020 che dovrebbe vedere ospiti gli allenatori Argentini del Boca Juniors. Purtroppo il Covid fermerà gli ospiti ma non la voglia di continuare il cammino del Camp che verrà strutturato con il supporto di Pablo Doffo e Sergio Soldano all’insegna del Futbol Argentino con la classica filosofia del “Potrero” (tipico gioco calcistico da cortile).

Tra mille autorizzazioni sanitarie e risolvendo mille difficoltà la 2a edizione del Camp vede il successo di ben 116 iscrizioni e la consacrazione definitiva di uno dei Camp Estivi più importanti del Piemonte. La terza edizione del 2021 si svolgerà sulla falsa riga di quella precedente con la pandemia che fermerà ancora il viaggio di Mister Andy Ross del Chelsea come ospite del Camp ma prontamente sostituito da un trio di eccezione: Fabrizio Piccareta neo Campione d’Italia con la Roma U17 ed ex Mister del Sunderland e Swansea, Enrico Battisti vice allenatore del Pescara in Serie B e Maurizio Seno ex Milan e Responsabile della Metodologia presso la FIGC a Coverciano.

Il successo della terza edizione è sancito dai 142 ragazzi iscritti, entusiasti dell’esperienza vissuta. La quarta edizione del 2022, suggella l’ambizione e la statura ormai Internazionale degli organizzatori che in occasione della Coppa del Mondo di Calcio riescono a portare come ospite un vero Campione del Mondo di Mexico 1986, compagno di camera di Diego Armando Maradona, il famosissimo Pedro Pablo Pasculli che con la sua presenza onorerà e darà la possibilità ai 147 ragazzi iscritti non solo di parlare di calcio di altissimo livello ma pure di poter toccare con mano la copia della Coppa del Mondo riservata ai giocatori che la vincono.

Si giunge quindi al 2023 l’anno dei record, dove l’eco di avere in provincia uno dei maggiori e più importanti Camp del Nord Italia porta ragazzi dalla vicina Liguria a partecipare ad un’edizione strepitosa con ospite Bingen Arostegi Gibelondo dell’Athletic Bilbao che incanterà letteralmente i 225 ragazzi iscritti a questa splendida settimana di sport, formazione, divertimento ed amicizia dalle tinte arancionere.

Per la sesta edizione 2024, gli organizzatori Boscarino, Soldano e Curti hanno deciso di alzare ancora una volta l’asticella assicurandosi la presenza di Mister Richard Barrow dell’Academy del Manchester City Campione d’Europa e del Mondo in carica. Un evento dai numeri pazzeschi che vi verranno illustrati nella futura presentazione di quello che da tutti è ormai definito l’ Evento Estivo Sportivo Calcistico più importante ed atteso dell’anno.