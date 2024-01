Volley C/F – Villanova e Vicoforte chiudono l’andata con un successo, Cuneo si ferma a Montalto Dora

È di due vittorie ed una sconfitta il bilancio delle formazioni cuneesi impegnate nella Serie C femminile di pallavolo per quanto riguarda l’ultima giornata di andata. Vicoforte e Villanova ottengono tre punti che le confermano nei rispettivi obiettivi, mentre Cuneo rimedia una sonora batosta e vede la sua situazione di classifica complicarsi nuovamente.

Partenza dedicata al Girone B e al netto successo del Villanova Volley Bam sul campo della Tempocasa Vol-ley Academy. Le ragazze di coach Castellino trovano qualche grattacapo nei primi due set, con le torinesi che restano a contatto fino all’ultimo. Molto più sbilanciata a favore delle ospiti la terza frazione, con queste ultime che con questi tre punti e grazie agli altri risultati salgono fino al terzo posto in classifica. Le villanovesi non osserveranno le due settimane di pausa come la maggior parte delle altre squadre, in quanto sabato sera alle 19.30 saranno impegnate nelle semifinali di Coppa Piemonte in casa del Cus Collegno.

Che la trasferta in casa della Labtravel Honda Cuneo in casa della Pallavolo Montalto Dora fosse insidiosa per la Labtravel Honda Cuneo era immaginabile, ed il risultato finale parla di un netto 3-0 per le padrone di casa. Le giovani di coach Giordanetto non riescono a infastidire le quotate avversarie, ed in particolare nel secondo e nel terzo set rimediano passivi piuttosto pesanti. Complici anche alcuni altri risultati non favorevoli le cuneesi si ritrovano nuovamente a contatto con le zone più basse della classifica e si preparano alla sfida con la Tempocasa Vol-ley Academy alla ripresa per risollevare punti e morale.

Nel Girone A, la Vicoforte Volley Ceva Editel Bam chiude il suo girone di andata con una buona prestazione casalinga contro il Club76 Playasti. Di fronte a una compagine molto giovane ma altrettanto “fisicata”, le ragazze di coach Pagliuca giocano una gara di sacrificio, lavorando di esperienza dove necessario e giustamente a tratti faticando. Le vicesi chiudono la pratica in quattro set, ed avranno ora due settimane di pausa dal campionato prima dell’inizio del girone di ritorno, più vicine alla zona playoff che a quella retrocessione. Sugli scudi ancora una volta la schiacciatrice Musso, che chiude la sua serata con 20 punti, e la centrale Cagnasso: per quest’ultima 12 palloni messi a terra con il 50% in attacco e tre muri.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 13 (20/1)

Cantine Rasore Ovada – Isil Volley Almese Massi 0-3 (15-25, 15-25, 22-25)

In Volley San Giorgio Tuacar – Volley Fortitudo Chivasso 3-1 (29-27, 25-20, 13-25, 25-17)

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Club76 Playasti 3-1 (25-17, 21-25, 25-21, 25-21)

Cus Collegno – Volley Pirates Gavi Novi 3-1 (16-25, 25-8, 29-27, 25-17)

Erresse Pavic – Unionvolley Pinerolo 0-3 (17-25, 18-25, 22-25)

Mtv Azzurra – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 0-3 (18-25, 16-25, 21-25)

Sammaborgo – Prochimica Novarese Virtus Biella 3-2 (25-21, 17-25, 25-23, 22-25, 18-16)

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 13 (20/1)

M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley – Canavese Volley Ivrea 3-0 (25-13, 25-15, 25-28)

Volley Cigliano – Mollificio R.m.i. Val Chisone 3-2 (25-15, 22-25, 23-25, 26-24, 15-11)

Mokavit Rosaltiora – Finimpianti Gp Rivarolo Volley 0-3 (20-25, 18-25, 22-25)

Lilliput Pallavolo – Sara Omegna Pallavolo 3-0 (25-9, 25-25-23, 25-17)

Tempocasa Vol-ley Academy – Villanova Volley Bam 0-3 (21-25, 24-26, 17-25)

Teamwork To Play – A.F. Volley 3-0 (25-10, 25-23, 25-16)

Pallavolo Montalto Dora – Labtravel Honda Cuneo 3-0 (25-19, 25-12, 25-11)

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 38 Isil Volley Almese Massi 32 Volley Pirates Gavi Novi 27 Sammaborgo 26 Prochimica Novarese Virtus Biella 26 Unionvolley Pinerolo 24 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 21 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 20 In Volley San Giorgio Tuacar 15 Erresse Pavic 14 Cantine Rasore Ovada 13 Club76 Playasti 11 Volley Fortitudo Chivasso 6 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA

Lilliput Pallavolo 34 Finimpianti Gp Rivarolo Volley 31 Pallavolo Montalto Dora 29 Villanova Volley Bam 29 A. F. Volley 29 Teamwork To Play 28 Volley Cigliano 18 Sara Omegna Pallavolo 17 M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley 15 Labtravel Honda Cuneo 14 Mollificio R.m.i. Val Chisone 13 Mokavit Rosaltiora 11 Tempocasa Vol-ley Academy 4 Canavese Volley Ivrea 1

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 14 (10/2)

In Volley San Giorgio Tuacar – Cantine Rasore Ovada

Club76 Playasti – Volley Fortitudo Chivasso

Cus Collegno – Isil Volley Almese Massi

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Mtv Azzurra – Unionvolley Pinerolo

Sammaborgo – Volley Pirates Gavi Novi

Erresse Pavic – Prochimica Novarese Virtus Biella

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 14 (10/2)

Volley Cigliano – M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley

Finimpianti Gp Rivarolo Volley – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Lilliput Pallavolo – Canavese Volley Ivrea

Mokavit Rosaltiora – A.F. Volley

Teamwork To Play – Villanova Volley Bam

Pallavolo Montalto Dora – Sara Omegna Pallavolo

Tempocasa Vol-ley Academy – Labtravel Honda Cuneo