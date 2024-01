Incontro con i Maestri del Lavoro al Baruffi di Ceva

Al “Baruffi” di Ceva sono iniziate le attività in preparazione al mondo del lavoro per le classi terze, ormai giunte a metà del loro percorso di istruzione superiore: venerdì 19 gennaio, nell’aula magna dell’Istituto, gli studenti hanno incontrato i Maestri del Lavoro Franca Rubaldo e Gianluigi Delforno, entrambi insigniti della “Stella al Merito del Lavoro”, per aver prestato attività lavorativa ininterrottamente per almeno 25 anni alle dipendenze di una o più Aziende e per essersi particolarmente distinti in almeno uno dei seguenti titoli:

per singoli meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;

per aver, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

per aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

per essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

Franca Rubaldo ha raccontato la sua esperienza lavorativa a contatto con gli anziani, prima come segretaria e poi come direttrice della casa di riposo “Opera Pia Garelli” di Garessio, soffermandosi sull’importanza dei valori (trasmessi dalla famiglia e dalla scuola), elementi fondanti per affrontare non solo un lavoro, ma per la vita in generale: il rispetto per sé e per il prossimo, il rispetto per le gerarchie, agire con coerenza e spirito di sacrificio.

Gianlugi Delforno ha invece raccontato la sua esperienza prima come dipendente e poi come direttore della “Acqua San Bernardo” (sedi di Garessio e Ormea), spiegando ai ragazzi le innovazioni avvenute negli anni nei due stabilimenti della Val Tanaro, sino ad arrivare ai giorni nostri, con l’attenzione alla sostenibilità che sta via via portando l’azienda verso l’eliminazione delle emissioni di CO2, grazie all’implementazione degli impianti per la produzione di energia eolica, impianti fotovoltaici e, in ultimo, con uno studio di fattibilità relativo all’uso della geotermia, oltre al riciclo del 98% dei rifiuti prodotti.