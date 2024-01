Il mago delle ombre e delle luci Drew Colby ad Alba con Burattinarte d’inverno

Domenica 4 febbraio il calendario per famiglie del Teatro Giorgio Busca di Alba e quello di Burattinarte d’inverno si uniscono per uno spettacolo davvero singolare e sorprendente. La collaborazione vivace e piena di energie positive, che da anni unisce i due cartelloni, prenderà la forma di My shadows and me, un visionario spettacolo di luci e ombre con protagonista Drew Colby, un artista inglese di indiscusso talento, applaudito nei migliori teatri d’Europa e d’America.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, ideatori e direttori artistici della manifestazione, rivelano: «La domanda che tutti si pongono, guardando Drew Colby, è “Ma come fa a farlo?”. E hanno ragione a chiederselo, perché le sue mani diventano elefanti e cammelli, un fiume che scorre, uccelli, volti di uomini, persino personaggi di Guerre Stellari. Drew Colby padroneggia alla perfezione l’arte di creare e animare l’ombra, grazie a una ineguagliabile flessuosità delle articolazioni riesce laddove sembra davvero impossibile. Portare ad Alba un artista del calibro di Colby è un grande risultato, reso possibile dalla virtuosa collaborazione con il Teatro Busca, con cui da anni studiamo proposte innovative per le reciproche rassegne».

I Direttori artistici di Burattinarte anticipano: «Durante lo spettacolo vedremo comparire figure reali e immaginarie, generate dalle mani e dalla figura stessa di Colby. Uno spettacolo poetico e lieve, delicato come la luce e profondo come le ombre che lo compongono»

Si segnalano, poi in cartellone:

l’ 11 febbraio , la compagnia Il Baracco di Cagliari che presenterà un’opera più tradizionale, come Arlecchino e il furto d’amore .

, la compagnia di Cagliari che presenterà un’opera più tradizionale, come . il 18 febbraio a Murazzano (ingresso su prenotazione scrivendo un whatsapp al numero 338-71.54.844) la poetica narrazione con oggetti dal titolo Distintos no distantes , presentata dal Piccolo Teatro Sasa Guadalupe , arrivato apposta dall’Argentina.

a Murazzano (ingresso su prenotazione scrivendo un whatsapp al numero 338-71.54.844) la poetica narrazione con oggetti dal titolo , presentata dal , arrivato apposta dall’Argentina. il 25 febbraio , ancora al Cinema Vekkio, Il Carnevale degli animali con l’artista livornese Federico Pieri

, ancora al Cinema Vekkio, con l’artista livornese il 10 marzo a Piobesi d’Alba, nel salone polifunzionale, gli artisti varesotti della compagnia Un Asino che vola presenteranno lo spettacolo Sacco vuoto…sacco pieno.

a Piobesi d’Alba, nel salone polifunzionale, gli artisti varesotti della compagnia presenteranno lo spettacolo il 17 marzo a Novello, la compagnia italo-francese Navicella Theatre con Il grande viaggio di farfalla

a Novello, la compagnia italo-francese con il 24 marzo a Murazzano, nel salone polifunzionale lo straordinario attore spagnolo Jordi Bertrand , un decano del teatro di figura, pluripremiato e acclamatissimo in tutta Europa, con lo spettacolo Antologia

a Murazzano, nel salone polifunzionale lo straordinario attore spagnolo , un decano del teatro di figura, pluripremiato e acclamatissimo in tutta Europa, con lo spettacolo il 7 aprile a Guarene nella chiesa della SS. Annunziata, l’artista trentino Luciano Gottardi chiuderà la rassegna con Pentolina, pentoletta, pentolaccia.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 16.30 e saranno a ingresso libero (tranne lo spettacolo del 4 febbraio, ad Alba, per il quale occorre rivolgersi alla biglietteria del Teatro Busca).

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXV edizione di Burattinarte d’inverno: Regione Piemonte, Banca d’Alba, Cinema Vekkio e i Comuni di Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano, Novello e Piobesi d’Alba.