Basket giovanile, quattro su quattro per le Under 13 Gators nelle prime due settimane del 2024

UNDER 13 SILVER:

LACTALIS ITALIA GATORS – GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 55-20

Parziali: 11-7, 13-2, 17-9, 14-2.

LACTALIS ITALIA GATORS: Antolini D 12, Ferrua 11, Iannuzzi 9, Toselli 8, Berardo 5, Antolini N. 4, Lingua 2, Gallo 2, Milanesio 2, Racca N., Mazzone, Pali. All. Sabatino

GRANDA COLLEGE 2012: Furlan 9, Dutto 6, Grosso 4, Rossi 1, Gallarato, Levico, Picollo, Fassio, Campana, Peano, Bottero. All. Lelli

Ritornano in campo nel nuovo anno solare i giovani Gators targati 2012 impegnati nel campionato Under 13 silver, e lo fanno con una bella vittoria ai danni dei pari età di Granda College Cuneo (anche loro come i nostri ragazzi, presentano una formazione con tutti 2012).

La gara inizia con qualche difficoltà: i ragazzi di Cuneo sembrano più in palla e pronti mentre i nostri ci mettono un po’ prima di carburare, soprattutto in transizione offensiva dove vengono lasciati spazi ai contropiedi avversari. Dopo l’inizio in sordina, sale in cattedra Daniel Antolini che inizia a bucare la difesa avversaria coi suoi uno contro uno. Ma è anche la difesa a fare la differenza con tante palle rubate che consentono ai vari Iannuzzi, Ferrua e Milanesio di involarsi indisturbati verso il ferro, o al peggio subendo falli sul tentativo di recupero dei cuneesi. Si va così alla pausa lunga con un discreto vantaggio, 24 a 9.

Nel terzo periodo inizia lo show di Toselli che sfrutta i suoi centimetri per mettere a segno una serie in fila di canestri inframmezzati solo dalla tripla di capitan Berardo. Incoraggianti poi le prove di sostanza di Gallo, Lingua e Mazzone che partiti dalla panchina hanno offerto il loro prezioso contributo in termini di difesa, palle recuperate e assists per i compagni.

“Buona prova dei ragazzi seppur con qualche sbavatura di troppo soprattutto nell’approccio ed in fase di conclusione, dove si poteva capitalizzare di più. I ragazzi si sono allenati sodo anche durante le vacanze invernali e questo ha dato certamente i suoi frutti in termini di sostanza e ritmo imposto alla gara”.

PROSSIMO INCONTRO: sabato 13/01/2024 ore 17.30, Borsi Ceva – LACTALIS ITALIA GATORS (palestra Istituto Baruffi, piazza Galliano, Ceva).

UNDER13 GOLD:

AMATORI BASKET SAVIGLIANO – ECO TEAM GATORS 26-86

Parziali: 1-36; 9-20; 8-22; 8-8.

Gators: Sordella 34, Barra 7, Correndo 6, Culasso 4, Ambrogio 6, Brunetti, Montagnana 6, Casasole 9, Rosso 10, Bossati 4, Mukaj, Mariani. All.: Toselli – Racca.

Amatori: Giraudo 7, Tiwana 6, Cravero 4, Aurili 3, Maggiore 2, Allasia 2, Cuni 2, Pasqualetto, Depetris, Pirella, Arnolfo. All.: Fiorito – Ramonda

Giovedì 11 gennaio, nella prima partita del 2024, i Gators Under 13 gold sono riusciti ad imporsi nel derby cittadino al Palaferrua, giocando una grande partita.

I giovani Alligatori partono fortissimo imponendosi nel primo quarto con un perentorio 36 a 1, trascinati dai contropiedi di Sordella e dalle incursioni di Correndo. Nel secondo quarto i Gators continuano a martellare la retina, coach Toselli fa entrare tutti i ragazzi in campo, che rispondono alla grande sul parquet con grinta e voglia di correre.

Montagnana è chirurgico dalla media distanza, bene Rosso nelle collaborazioni difensive, sempre pronto a prendersi con fiducia un tiro con spazio, mentre Mukaj e Culasso sono imprendibili in contropiede. Non cambia la musica nel terzo quarto, si mettono in mostra Brunetti e Ambrogio, mentre Casasole e Barra controllano in tabelloni indisturbati. Nell’ultimo quarto i Gators calano decisamente di ritmo, già appagati dei precedenti quarti giocati in maniera superlativa.

Si fa notare Mariani per alcune conclusioni sfortunate che non trovano la retina e alla fine dell’ultimo quarto gli Alligatori possono festeggiare l’ennesima vittoria.

Come all’andata, commenta lo staff, abbiamo giocato una gran partita, tutti i ragazzi sono entrati in campo con voglia di mettersi in gioco per la squadra e si sono visti grandi miglioramenti da Settembre. Continua il nostro percorso di crescita collettiva, ormai qualificati per la seconda fase dove ci aspetteranno le migliori compagini del Piemonte!!!

PROSSIMO INCONTRO: sabato 13/01/24 ore 15:00, Eco Team Gators – Granda College Cuneo (Palazzetto di Savigliano).

UNDER 13 GOLD

ECOTEAM GATORS – GRANDA COLLEGE CUNEO 71-21

Parziali: 23-6; 14-10; 19-3; 15-2.

Gators: Sordella 22, Barra 7, Correndo 4, Ambrogio 2, Casasole 12, Rosso 9, Bossati 4, Mukaj 4, Ariaudo, Rimonda 7. All.: Toselli – Racca.

Cuneo: Giorfano 6, Tardivo 5, Picoloo 4, Grosso 2, Musso 2, Bianco 2, Graziano, Tallone, Caula, Masaneo, Musamibana. All.: Lelli – Capelli.

Sabato 15 Gennaio, tra le mura amiche del palazzetto dello sport di Savigliano, gli Alligatori Under 13 gold hanno avuto la meglio nella sfida di alta classifica con il Cuneo Granda College. La partita è cominciata con il primo canestro degli ospiti, ma poi i padroni di casa alzano decisamente i ritmi con molto agonismo in campo.

Una super concentrazione difensiva costringe Cuneo a molte palle perse o tiri affrettati, i Gators volano in contropiede con le conclusioni di Sordella e Rosso. Barra e Rimonda attaccano con fiducia il canestro, ottima la cabina di regia di Correndo e Mukaj, i folletti biancoverdi spingono sull’acceleratore e alla pausa di meta match il tabellone indica 40 a 16 per gli Alligatori. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra mantiene lo stesso ottimo atteggiamento dei due quarti precedenti: Casasole domina a rimbalzo, mentre Bossati recupera una valanga di palloni in difesa e innesca il micidiale contropiede di casa.

Ottima la prestazione difensiva di Ambrogio, con un Ariaudo frizzante su entrambi i lati del campo. I minuti finali vedono i nostri Alligatori adeguarsi un po’ agli avversari, ma con la partita in pieno controllo. Una performance molto soddisfacente per i nostri ragazzi, che ci permette di ottenere altri due punti preziosi per la classifica. Siamo entrati in campo molto concentrati, commenta coach Toselli. Il torneo di Ciriè ci ha dato una marcia in piu’, tanta benzina nelle gambe e concentrazione in campo per giocare insieme.

Ora pensiamo al derby di Saluzzo, dove giocheremo con un validissimo avversario che ci ha fatto soffrire molto all’andata.

PROSSIMO INCONTRO: sabato 20/01/2024 ore 15:30, Pallacanestro Saluzzo – Ecoteam Gators (palazzetto dello sport di Saluzzo, Via Croce 54).

UNDER 13 SILVER:

BORSI CEVA – LACTALIS ITALIA GATORS 29-53

Parziali: 10-8, 4-8, 11-19, 4-18.

GATORS: Iannuzzi 12, Racca P. 8, Antolini D. 7, Toselli 6, Antolini N. 6, Milanesio 4, Quaglia 4, Mazzone 2, Racca N. 2, Ferrua 2, Trizza, Berardo. All. Sabatino

CEVA: Aschero 8, Orlando 6, Veselinovic 4, Berrone 4, Fresia 2, Cuniberti 2, Gazzano 2, Roascio 1, Voarino, Mereu, Cavdilovic, Aschero L. All. Cardile

Non si ferma la striscia vincente dei giovani Gators, nemmeno nella trasferta sul campo degli amici di Ceva. Il pomeriggio è freddo, e genera un certo torpore che fin dai primissimi momenti della gara si fa notare nella lentezza con cui i primi cinque in campo hanno interpretato il ritmo partita: ne hanno avuto buon gioco gli avversari che essendo più “grossi” occupavano meglio gli spazi nella propria metà campo difensiva, rendendo complicato ogni tentativo di conclusione a canestro e ripartendo bene in contropiede coi nostri a rincorrere quasi sempre. Ne hanno fatto le spese Berardo e Ferrua che, solitamente efficienti, non sono mai entrati in ritmo partita. Invece sono entrati bene in campo Pietro Racca, Mazzone e Nico Antolini, che, grazie al loro apporto, limitano i danni col punteggio che al termine delle prime due frazioni di gioco vede i Gators in vantaggio 16 a 14.

Dopo la pausa la partita cambia: Milanesio e Iannuzzi alzano molto bene la difesa, mettendo pressione ai portatori di palla avversari causando molte perse per canestri facili. Tutti si battono meglio con numerosi recuperi e cambi difensivi; anche Toselli, nonostante la sua mole, è piegato sulle gambe a scivolare contro i palleggiatori avversari! Solo un altro tentativo dei generosi e validi avversari di rimettersi sotto nel punteggio, poi un altro allungo coi canestri di Dani Antolini, Quaglia e Nick Racca. Menzione d’onore per Trizza (per tutti Triz) che battaglia in ogni dove prendendo tutte le botte disponibili sul campo!

PROSSIMO INCONTRO: sabato 20/01/24 ore 15.00, LACTALIS ITALIA GATORS – Granda College 2011 (palazzetto di Cavallermaggiore).