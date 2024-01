Torneo delle Regioni 2024: lunedì 22 gennaio il sorteggio dei gironi

Il Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti, in programma in Liguria dal 22 al 29 Marzo, si appresta a tagliare il nastro della 60^ edizione con il sorteggio dei Gironi fissato per lunedì 22 Gennaio alle 15.00 nel “Salone di Rappresentanza” di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova che ha patrocinato l’evento insieme alla Regione Liguria. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

La manifestazione coinvolge le 78 Rappresentative giovanili dei Comitati Regionali e CPA LND delle categorie Under 19, Under 17, Under 15 e Femminile.

All’evento parteciperanno il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Vice Presidente Vicario della LND Christian Mossino, il numero uno del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, l’Assessore allo Sport di Genova Alessandra Bianchi, l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ed il Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.

c.s.