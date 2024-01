Primo giorno di tirocinio per gli studenti del Corso di Studio in Infermieristica dell’AslCn2

Si è svolta oggi a Verduno, presso l’Auditorium della Fondazione Ospedale Alba-Bra, la cerimonia di benvenuto in struttura per i 38 studenti del 1° anno del Corso di Studio in Infermieristica, in occasione del loro primo giorno di tirocinio clinico presso l’ospedale Michele e Pietro Ferrero e le altre realtà aziendali e private del Territorio.

Il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale con sede nell’ASL CN2 ha una durata di 3 anni. Le attività didattiche sono articolate in 180 CFU complessivi, di cui almeno 60 da acquisire in attività volte alla maturazione di specifiche capacità professionali. Il percorso formativo ha visto gli studenti dell’anno accademico 2023/2024 iniziare la propria preparazione in aula presso la sede temporanea del corso nella Casa della Comunità di Alba (ex Ospedale San Lazzaro); da oggi potranno mettersi in gioco “sul campo” e affiancare al percorso di apprendimento teorico il necessario approfondimento clinico grazie alle collaborazione dell’ASL CN2 e le strutture sanitarie private con le quali è vigente un accordo con Università e Azienda Sanitaria.