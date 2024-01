Davide Longo apre gli appuntamenti 2024 della rassegna culturale di Saluzzo “Trame di Quartiere”

Venerdì 12 gennaio alle 18 primo appuntamento del 2024 con “Trame di Quartiere”, la rassegna culturale della biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo.

Nella “Sala tematica” de “Il Quartiere” c’è l’autore Davide Longo che si confronta sul suo libro

“Requiem di provincia” con Alberto Gedda, direttore de “Il Corriere di Saluzzo”.

“Le pagine raccontano – dicono gli organizzatori – di Eric Delarue, poco piú di cinquant’anni,

origini francesi, bello, istrionico, di successo. Viene chiamato Julio come Iglesias di cui ha il

sorriso. Chi poteva odiare uno cosí al punto da sparargli sulla porta di casa? Un’indagine che parte in salita vista l’assenza di indizi e testimoni. Poi arriva la rivendicazione di uno sconosciuto gruppo terroristico. L’unico a non credere alla pista politica è il commissario Bramard e come lui la pensa il giovane ispettore Arcadipane”.

Longo è originario di Carmagnola. Vive a Torino e ha una casa di montagna in valle Varaita dove ha creato il progetto “Alfabaita” (www.alfabaita.com). Il suo primo romanzo è del 2001 “Un mattino a Irgalem” (Marcos y Marcos 2001, Feltrinelli 2019). Nel 2017 ha scritto la sceneggiatura per il film “Il Mangiatore di Pietre” interpretato da Luigi Lo Cascio.

Da tempo insegna scrittura alla Scuola Holden e tiene corsi di formazione per gli insegnanti su

come utilizzare le tecniche narrative nelle scuole di ogni grado.

La rassegna culturale “Trame di Quartiere” prosegue il 19 gennaio con Marcella Filippa che

presenta “Anna Bises Vitale. La narratrice”, segue il 29 gennaio l’onorevole Emanuele Fiano con

“Sempre con me”. Questi due eventi sono inseriti anche nel cartellone di iniziative del Comune di Saluzzo per la Giornata della Memoria 2024.

Gli appuntamenti successivi sono il 5 febbraio con Gianni Oliva, il 9 febbraio con Alberto

Cavaglion, il 16 febbraio con Enrica Tesio e il 22 febbraio con Livio Arminio.