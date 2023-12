Dopo il primo e partecipato evento svolto a Frabosa Soprana, il progetto CIC – Costruire il cambiamento farà tappa a Pietraporzio (CN), dove giovedì 4 gennaio alle 18:00 si terrà l’incontro Imprese femminili: sfide, opportunità e innovazione in montagna.

Nato nel 2022 su iniziativa del CDM – Coordinamento Donne di Montagna e finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto triennale CIC – Costruire il cambiamento ha l’obiettivo di generare l’attivazione civica e politica delle donne delle aree interne montane cuneesi, puntando a migliorare la qualità di vita, economica, sociale e culturale delle intere comunità delle “terre alte” partendo dalle donne, fornendo loro opportunità di confronto, di formazione e di empowerment femminile.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE alle 18.00 presso La Crouzà, in via della Bottega, incontro con Sambu Buffa, esperta di marketing digitale e designer di cambiamento; Marta Fossati, allevatrice di ovini e produttrice di carni e formaggi; Mariolina Pianezzola, direttrice Gal Tradizione delle Terre Occitane; Paola Baudino, imprenditrice e consigliera Terziario Donna di Confcommercio Cuneo e Stefania Giordano, laureata in Gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne.

L’evento è a ingresso gratuito ed è organizzato in collaborazione con Comune di Pietraporzio e Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo nell’ambito de Festo dou Tarluc. Sarà anche trasmesso online sulla pagina Facebook del coordinamento: @DonnediMontagnaBolivia

Il successivo appuntamento è in programma sabato 16 marzo a Briga Alta “Accessibilità e inclusione: ripensare l’accoglienza in un’ottica di genere”; verranno inoltre programmati altri appuntamenti che culmineranno a giugno nella 7ª edizione de “La tre giorni delle donne”.

CIC – Costruire il cambiamento è un progetto del Coordinamento Donne di Montagna; finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo; realizzato in collaborazione con (in ordine alfabetico) Alleanza nelle Alpi; Fondazione Nuto Revelli; UNCEM Piemonte; YWCA-UCDG onlus.

INFO E CONTATTI

Patrizia Palonta, presidente

Serena Anastasi, coordinatrice del progetto

www.donnedimontagna.it | [email protected]

FB @DonnediMontagnaBolivia