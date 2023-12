RACCONIGI A NATALE 2023 – Racconigi dice “no” alla violenza sulle donne

È stato pubblicato l’attesissimo cortometraggio natalizio racconigese, giunto alla sua 5^ edizione, che è ormai diventato un cult per la città della Reggia, prodotto e ideato dallo studio Ep di Racconigi.

Per l’edizione 2023 Racconigi ha deciso di dire “no” alla violenza sulle donne pur rimanendo vicina al tema del Natale, filo conduttore di tutte le edizioni del format “Racconigi a Natale”.

Punto chiave di quest’anno la danza: sui passi di una coreografia straordinaria ideata e interpretata da Elisa Inverso e Manuel Torazza, la città si è adornata di 109 scarpette rosse che una ad una sono state poggiate nella splendida cornice del Salone d’Ercole della Reggia, creando un immaginario percorso che si faceva strada dal centro città.

Due attrici d’eccezione, Clara Tubito e Sara Sorrentino (Miss Rocchetta 2023), hanno interpretato due “Cappuccetto Rosso” silenziose, che passeggiando per le strade di Racconigi hanno raccolto le varie scarpette dirigendosi verso il Castello, con la partecipazione di altri bambini tra cui Clara e Pietro Piasco e alcuni alunni dell’Asilo Ribotta di Racconigi.

“Tutto il video si basa su concetti metaforici” -ci spiega l’ideatore Ettore Paschetta- “Cappuccetto Rosso è una fiaba d’altri tempi in cui una bambina innocente incontra per strada un lupo apparentemente gentile che poi si rivela essere tutt’altro che questo. La bambina prosegue verso la casa della nonna, luogo sicuro e confortevole, ma il lupo la aspetta: allo stesso modo ho immaginato in Cappuccetto Rosso la figura di una donna vittima di violenza. Donne innocenti che per la loro strada incontrano uomini perfetti, ma proseguendo il loro cammino verso lo spazio sicuro di casa scoprono che non erano così perfetti, ed anzi si trasformano in veri e propri lupi”.

Sulle note del brano che fa da contorno al cortometraggio la voce di Pierbartolo Piacenza recita le parole di un monologo contenente alcune citazioni opportunamente rielaborate che riprendono Shakespeare, Oriana Fallaci, Franco Battiato, Idgie Threadgoode e Frida Kahlo: un’esortazione allo “stop” diretto a tutti gli uomini del mondo.

“Le scarpette rosse sono 109” -continua Paschetta- “e riprendono l’opera dell’artista messicana Elina Chauvet, divenuta simbolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. La cosa incredibile è che la scelta di questo tema per il video di Natale è stata presa alcuni mesi fa e a quei tempi il numero era ancora inferiore a 100: ho dovuto correggere più volte il monologo che ho scritto perché il numero continuava ad aumentare.”

Doveroso il ringraziamento all’Associazione Mai+Sole di Savigliano che oltre a prestarci le 109 scarpe rosse si impegna ogni giorno ad aiutare donne in difficoltà.

Il tutto non sarebbe stato possibile grazie al prezioso contributo della Direttrice del Castello Reale di Racconigi Dott.ssa Alessandra Giovannini Luca che ci ha dato l’opportunità di entrare nella meravigliosa cornice del Salone d’Ercole. Il video è stato infatti realizzato su concessione della Direzione regionale Musei Piemonte e del Castello di Racconigi.

Irene Fissore, Presidente di RacconigiEventi si dice soddisfatta: “Il progetto è frutto della sinergia tra Ep e RacconigiEventi che perdura sin dalla sua seconda edizione. Negli anni questo video è diventato uno degli eventi che i racconigesi attendono di più nel programma che precede il Natale, e anche quest’anno è stato un successo”.

Negli ultimi secondi del video compare la scritta “In ricordo di Simona Bonetto”: “si tratta di una persona che è mancata per malattia a inizio anno” conclude Paschetta. “Un’amica che ha partecipato a tutte le edizioni del video insieme a sua figlia Clara, e a tanti altri progetti che ho realizzato per la città. Sentivo che era importante farle questa dedica, e l’ho fatto usando la sua stessa voce, con l’ultimo audio in cui mi confermò la sua partecipazione. Una malattia l’ha portata in cielo qualche mese fa, ma siamo certi che anche quest’anno fosse tra noi durante le riprese, e che ora sarà una delle stelle in cielo che illumineranno questo nostro Natale.