Domenica 17 dicembre alle ore 18, al teatro Toselli avrà luogo lo spettacolo IL SEN(N)O nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024 organizzata dal Comune di Cuneo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo di Torino.

Per permettere ai genitori di andare in tranquillità ad assistere allo spettacolo la Compagnia Il Melarancio, in collaborazione con il Comune di Cuneo, organizza il laboratorio GIOCATEATRO rivolto ai figli in fascia di età compresa tra i 4 e i 10 anni.

I genitori che desiderano usufruire del servizio, dovranno accompagnare il proprio figlio / la propria figlia alle ore 17.30 presso la Biblioteca 0/18 in Via Santa Croce 5 e passare a riprenderli al termine della rappresentazione.

Il servizio ha un costo di € 20,00 a partecipante e sarà attivabile con un minimo di 5 partecipanti.

Il biglietto di ingresso è acquistabile accedendo al seguente link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx ed entrando nello spazio Il Melarancio – Teatro Ragazzi.

Per informazioni: 0171 699971 – [email protected]