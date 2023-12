Il punto sulle giovanili Mon.Vi.: Colpaccio Under 14 regionale con In Volley! Torna al successo la Under 16 bianca

Il fine settimana delle giovanili Mon.Vi. è stato caratterizzato da tanti turni di riposo e da un numero di partite giocate non troppo alto. Ma non sono mancati i grandi risultati per alcuni gruppi, alcuni anche mai raggiunti nella storia delle società, ed il divertimento per tutte le ragazze.

SERIE C

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Mtv Azzurra 3-0

Nell’ultima partita casalinga prima dello stop natalizio la Serie C di coach Pagliuca (convalescente in panchina da secondo e sostituito da primo da Raffaele Grasso) ottiene il suo terzo successo consecutivo regolando la Mtv Azzurra in tre rapidi set. Dopo un primo parziale condotto, ma con qualche errore di troppo, le vicesi salgono prepotentemente di colpi dal secondo set in avanti, mettendo tanta pressione dal servizio e in tutti i fondamentali. I coach possono così permettersi di ruotare tutte le ragazze della rosa, ottenendo ottimi riscontri da tutte quante. Top scorer della serata è la schiacciatrice Musso, con 13 punti, ma tutte le atlete di prima linea riescono a iscriversi a tabellino.

PRIMA DIVISIONE

Mon.Vi. Bam Lpm Verde – Virtus Boves 0-3

Mon.Vi. Bam LPM Rossa – Villanova Volley Bam 1-3

Bcc-surrauto Cervere – Mon.Vi. Bam Lpm Blu 3-2

Arriva un tris di sconfitte per le prime divisioni Mon.Vi. In ordine di tempo le prime a cadere sono le ragazze della formazione blu, allenate per la prima volta da coach Marco Dagna. Contro la seconda forza del girone le “Monvine” giocano una partita di grinta guidate da una Manfredi molto positiva in attacco portando via un punto da un campo molto difficile.

Una formazione rossa rimaneggiata cade invece al PalaITIS per mano di un Villanova più concreto e solido nei momenti decisivi dei set. Le giovani Under 16 di coach Pechenino non riescono ad esprimere il loro miglior gioco, affrontando diverse situazioni un po’ contratte ed intimorite. Da segnalare le buone prove offensive della solita Veselinovic (14 punti e il 41% in attacco) e di Tallone (12).

Era giornata di riposo per la formazione verde, che però scende in campo per il recupero della sfida novembrina contro Boves. Dopo un primo set molto complicato contro una formazione molto più esperta e fisicata, le ragazze di coach Cornaglia mettono in campo grinta ed abnegazione, migliorando i parziali volta per volta e mettendo in campo tanto sacrificio in difesa, pur incappando ancora in qualche errore di disattenzione.

JUNIORES CSI

Mon.Vi. Bam Lpm – Virtus Boves 3-0

Dopo qualche settimana di rinvii torna in campo la Juniores CSI, che conquista bottino pieno contro Boves. Le ragazze di coach Cornaglia disputano una partita ordinata pur senza forzare e riescono a conquistare la terza vittoria del campionato su quattro uscite disputate. Tutte le ragazze della rosa trovano spazio nella sfida del Polo, e tra esse spiccano le performance dei due liberi Ballauri e Pagliano.

UNDER 16 REGIONALE

A.d. Alessandria Volley – Mon.Vi. Bam Lpm 3-2

Continuano i miglioramenti della Under 16 regionale, che dopo il primo punto casalingo conquistato la scorsa settimana arriva al primo punto in trasferta. Ad Alessandria le ragazze di coach Pechenino trovano finalmente continuità in attacco e per due volte vanno in vantaggio nella conta dei set, prima di subire la rimonta delle padrone di casa. Sono tre le “Monvine” in doppia cifra, con Borello (20) a guidare la carica seguita da Tallone (17) e Veselinovic (15).

UNDER 16 TERRITORIALE

Mon.Vi. Bam Lpm Verde – Libellula Volley 0-3

Volleysaluzzo Synergie – Mon.Vi. Bam Lpm Bianca 0-3

Nella giornata di riposo della compagine rossa, torna al successo (e che successo) la formazione bianca. Dopo aver perso il primo parziale per 30-28, le ragazze di coach Rainero iniziano a trovare qualità nel loro gioco, acquistano sicurezza e si impongono con vantaggi via via sempre più ampi. Tra tutte le buone prestazioni spiccano quelle della centrale Abreu, a muro come in attacco, e della schiacciatrice Ribero.

La formazione di coach Roà non ha fortuna contro la compagine fossanese di Libellula. Continuano però i miglioramenti per una compagine totalmente Under 14: dopo un buon primo set combattuto le ospiti prendono il largo, ma le “Monvine” si difendono in battuta (commettendo pochissimi errori) e offrono una bella prestazione difensiva, fondamentale su cui lo staff sta calcando molto la mano in questo periodo.

UNDER 14 REGIONALE

Mon.Vi. Bam Lpm – In Volley Piemonte Tuacar 3-2

Successo di grande portata per la Under 14 regionale, che nello scontro al vertice del girone piega In Volley al termine di cinque set di battaglia sportiva. È la prima volta che una formazione delle due società riesce a sconfiggere una delle società nel gotha dei settori giovanili italiani. La sfida è una girandola di emozioni, con le due giovani squadre ad inseguirsi e a superarsi a ripetizione. L’epilogo è il tiebreak, con le ragazze di coach Viola che si impongono per 16-14 e fanno scattare la festa del PalaItis. Le due squadre condividono ora la testa del girone a cinque giornate dalla fine della prima fase.

UNDER 13

Pvb Bosca Canelli 13 – Mon.Vi. Bam Lpm Rossa 0-3

Mon.Vi. Bam Lpm Blu – Mon.Vi. Bam Lpm Verde 1-3

Tutto facile per la formazione rossa, che nel girone di Eccellenza termina il girone di andata con un rotondo successo a Canelli. Le giovani di coach Viola controllano la partita in tutti i fondamentali, mostrando i progressi fatti finora e affacciandosi al girone di ritorno con tre vittorie ed una sola sconfitta. Sarà la sfida contro Savigliano ad inaugurare la seconda parte del girone.

Il PalaItis ha invece ospitato il derby tra la formazione blu di coach Rainero e la formazione verde delle coach Salvatico e Raviolo. Il primo set è combattutissimo e va alle “Monvine” blu. Da lì in poi le verdi salgono di colpi in termini di grinta e determinazione, e vanno ad imporsi in una sfida molto intensa in cui tutti e due i gruppi hanno dato il loro massimo.