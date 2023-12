Alba, domenica 17 dicembre la XXIV edizione del “Premio San Giuseppe”

Il Centro Culturale San Giuseppe di Alba organizza la XXIV Edizione del “Premio San Giuseppe”, grazie al sostegno e la collaborazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, la Fondazione Cagnasso di Alba, con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Città di Alba.

La cerimonia del “Premio San Giuseppe” si svolgerà domenica 17 dicembre 2023, alle ore 16,30, presso la chiesa San Giuseppe, piazzetta San Giovanni Paolo II, ad Alba.

Un evento divenuto ormai punto fisso dell’attività sociale del Centro Culturale San Giuseppe che nel corso degli anni ha consegnato l’importante riconoscimento a personaggi non solo locali ma del panorama nazionale che, con il loro impegno, lavoro e mission, hanno saputo essere di esempio virtuoso per le comunità e le giovani generazioni.

Nel corso degli anni hanno ricevuto il Premio:

2000 – Volontari di “Proteggere Insieme” che hanno operato al recupero della Chiesa di San Giuseppe

2001 – Giacomo Oddero – Giuseppe Rossetto – Giovanni Quaglia.

2002 – Ist. Pedagogico “Soleri” di Saluzzo; Ist. Professionale V. Mucci di Bra – Operazione “Mato Grosso”

2003 – Domenico Agasso, giornalista di Famiglia Cristiana.

2004 – Franca Benedusi, scrittrice – Katia Lunardon, scrittrice

2005 – Giulio Parusso, scrittore.

2006 – Stefania Belmondo, campionessa olimpica di sci di fondo.

2007 – Associazione “Sportabili” onlus.

2008 – Congregazione “Suore della carità di Santa Giovanna Antida” di Alba.

2009 – Guido Bertolaso, Capo del Dipartimento Protezione Civile di Roma – Emergenza “Abruzzo 2009”.

2010 – Don Antonio Mazzi, fondatore Comunità Exodus, Milano

2011 – Associazione VIP Arcobaleno Alba-Bra Clown di corsia

2012 – Gianni Letta, politico

Premio Piatto d’Argento 2012: Fabrizio Frizzi, presentatore Rai

2013 – Andrea Agnelli, presidente Juventus F.C.

Premio Piatto d’Argento 2013: Antonio Azzolini, responsabile intrattenimento di Raiuno.

2014 – Francesco Girotti, scultore.

2015 – Coro Stella Alpina di Alba.

2016 – Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

2017 – Angelo Borrelli, Capo Dipartimento Protezione Civile Nazionale.

2018 – Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.

2019 – Carlin Petrini, Fondatore di Slow Food.

2020 – Giandomenico Genta. Presidente della Fondazione CRC.

2021 – Caterina Bottari Lattes. Presidente e Fondatrice della “Fondazione Bottari Lattes”.

2022 – Ernesto Olivero, fondatore del SERMIG.

Premio Piatto d’Argento 2022: Carlo Borsalino, editore, fondatore della rivista “Idea”

Il Premio si avvale dal 2008 della fattiva collaborazione della Fondazione Cagnasso, nata per volontà della famiglia Cagnasso in memoria della loro sorella Miriam, che nel corso della sua vita ha sempre aiutato le persone in difficoltà in maniera concreta e con discrezione. Oggi la Fondazione può contare sula volontà dei figli dei fratelli che hanno costituito un fondo importante che ogni anno elargisce contributi di solidarietà ad associazioni ed enti di volontariato meritorie ed operanti nella provincia di Cuneo. Per tutto l’operato ringraziamo sinceramente il presidente della Fondazione il dottor Renato Cagnasso.

Quest’anno la scelta per la consegna del riconoscimento Premio San Giuseppe è andata alla Fondazione Ospedale Alba-Bra, ente del terzo settore di grande importanza e lungimiranza creato per gestire al meglio progetti volti al miglioramento dell’accoglienza e cure sanitarie presso la struttura ospedaliera dedicata agli indimenticabili industriali albesi “Michele e Pietro Ferrero”, unendo così due città e due territori come Alba, Bra, Langhe, e Roero.

Le attività in corso della Fondazione saranno descritte dal suo presidente, il Cavaliere del Lavoro Bruno Ceretto, che riceverà il riconoscimento dal presidente del Centro Culturale San Giuseppe Roberto Cerrato.

Nel corso della cerimonia verrà consegnata una targa di benemerenza al presidente della Associazione “Beato Giuseppe Girotti”, il signor Renato Vai, volontario molto impegnato nel sociale e nella narrazione della “memoria” sui tragici fatti della Seconda guerra mondiale che ha visto molti concittadini uccisi e deportati nei lager nazisti.

Renato Vai è anche l’anima dell’iniziativa che ha portato alla realizzazione della copia della statua della Madonna di Dachau, venerata nella Sala dei Giusti presso la chiesa di San Giuseppe e in occasioni portata nei vai comuni del nostro territorio. Inoltre ha realizzato anche un volume che illustrare la vita di Padre Giuseppe Girotti e la statua di Dachau.