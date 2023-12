Juniores U19 Nazionali A: Cadoni “fa volare” il Bra (1-0 al Borgosesia), “stop” dell’Alba Calcio a Vado (4-1)

Successo di misura, ma enormemente fondamentale, per il Bra: ieri pomeriggio sul campo “Esterno 2” dell’Attilio Bravi, i giallorossi hanno vinto 1-0 con il Borgosesia. Ha deciso il rigore di Cadoni, trasformato al 6′ della ripresa.

“Su una disattenzione difensiva, abbiamo preso gol dopo 4 minuti. C’è stata una reazione, ma nel nostro miglior momento è arrivato il 2-0. Due errori e due gol. Abbiamo provato a rimetterla in carreggiata con il 2-1, ma a 10 minuti dalla fine sono state fateli due loro ripartenze. Non rimprovero nulla ai ragazzi, purtroppo in questo momento ci pesano alcune assenze. Non siamo molto fortunati in questo periodo. Il Vado è una bella squadra, abbiamo faticato. Sabato ospiteremo il Chieri e cercheremo di chiudere al meglio il 2023“.

Gianni Vione, vice mister dell’Alba Calcio, ci ha così commentato l’impegno di ieri pomeriggio (in Liguria) con il Vado: 4-1 per i rossoblù savonesi; di Derelitto la marcatura langarola.