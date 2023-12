Il “dolce” Natale di interscambi coreografici porta a Cuneo “Lo Schiaccianoci” della compagnia egribiancodanza

La stagione 2023-24 di Interscambi Coreografici Cuneo, realizzata dalla Fondazione Egri per la Danza, prosegue nel mese di dicembre con una programmazione che guarda alle famiglie e alle atmosfere natalizie, declinata in una serie di appuntamenti che uniscono spettacolo, laboratorio e formazione per il pubblico.

L’appuntamento clou è per martedì 19 dicembre al Teatro Roselli, con “Lo Schiaccianoci” della Compagnia EgriBiancoDanza: la compagnia porta in scena la leggerezza ma anche la complessità del celebre balletto di Ciajkovskij con una creazione di Raphael Bianco ispirata all’omonima coreografia. In questa versione, il personaggio della Fata Confetto guida e conduce Clara e gli spettatori fra dolci e doni misteriosi, in una progressiva maturazione che affronta le inquietudini della giovane protagonista, rappresentazione delle inquietudini dei bambini che si affacciano alla vita adulta, distaccandosi dal loro mondo fantastico. Lo spettacolo è saldamente legato, a livello coreografico, al balletto classico, ma è allo stesso tempo contemporaneo nell’impianto narrativo. Al centro della scena restano il Natale, la magia e i sogni della protagonista, in un labirinto speculare tra mondo onirico e realtà che coinvolgerà tutto il pubblico.

Alle contaminazioni tra classico e contemporaneo nella danza è dedicato anche l’appuntamento de IPuntiDanza – Incontri con la Fondazione Egri, previsto martedì 12 dicembre alle ore 18.30 al Rondò dei Talenti, con il titolo “Chiavi contemporanee per rileggere il repertorio classico”. L’incontro, ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, prepara e accompagna il pubblico affrontando tematiche in connessione con l’evento al Teatro Toselli e attraverso uno scambio partecipativo.

La programmazione di dicembre si arricchisce inoltre con alcuni appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni del territorio, a testimonianza della rilevante rete culturale che la Fondazione Egri per la Danza, attraverso Interscambi Coreografici, ha saputo condensare intorno alla propria programmazione.

laboratorio "Dolci Scenografie", realizzato dall'Associazione La Scatola Gialla e previsto sabato 16 dicembre alle ore 15 allo spazio Punto Meet (ingresso da via Carlo Manfredi di Luserna 6): l'appuntamento, a ingresso gratuito e dedicato a bambini e bambine dai 7 anni e alle loro famiglie, è curato dalla scenografa Serena De Gier e sarà l'occasione per conoscere la storia del balletto "Lo schiaccianoci" e la scenografia della versione contemporanea della Compagnia EgriBiancoDanza, con l'obiettivo di realizzare alcuni elementi che verranno utilizzati durante lo spettacolo che andrà in scena il 19 dicembre. Per maggiori informazioni e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dolci-scenografie-771102376967