Coppa del Mondo Sci Alpino: Marta Bassino 10ª in Discesa a Sankt Moritz

Mikaela Shiffrin ha vinto la Discesa della Coppa del Mondo femminile a Sankt Moritz, domando la pista Corviglia nel tempo di 1’,28”,84/100 e conquistando la quarta vittoria della carriera nella specialità, sulle 91 totali. A ridosso della campionissima statunitense le due leader azzurre. La finanziera bergamasca Sofia Goggia è seconda a 15/100, a causa di qualche sbavatura nel tratto centrale del percorso.

Per la campionessa olimpica del 2018 si tratta del podio numero 50 in carriera. Al terzo posto, a 17/100 centesimi, una sempre più strepitosa Federica Brignone, partita con il pettorale numero 1 e quindi senza riferimenti. Per la carabiniera valdostana il computo dei podi sale a quota 60. In casa Italia si registra anche l’eccellente decimo posto della borgarina Marta Bassino, sempre più in fiducia sugli sci, a soli 69/100 dalla leader di giornata.

“Sono molto contenta della prova di oggi. – ha dichiarato Marta a fine gara – Mi sono divertita un sacco. Sono anche contenta di essere così vicina alle prime. Ho pensato solo di scorrere il più possibile. Ho visto Federica fare una gara perfetta e mi sono detta che avrei dovuto cercare di imitarla. Sto sciando bene e spero che il risultato importante arrivi”. Al ventesimo posto la finanziera gardenese Nicol Delago, al ventiquattresimo la finanziera trentina Laura Pirovano, al ventiseiesimo la poliziotta gardenese Nadia Delago. A causa della scarsa visibilità sulla pista, seguente alla lunga pausa dovuta all’infortunio occorso all’austriaca Elisabeth Reisinger, la giuria ha deciso di fermare la gara al numero 35. La gara è valida perché sono scese più di trenta atlete.

Note meno trionfali per l’Italia in campo maschile. Marco Odermatt ha vinto per la venticinquesima volta in Coppa del Mondo, grazie a due superbe manche nel Gigante della Val d’Isère. Il fuoriclasse svizzero dello Ski Club Hergiswil ha chiuso le due manche sulla pista Face de Bellevarde con il tempo totale di 2’,13”,93/100, superando per 98/100 l’austriaco Marco Schwarz dello Ski Club Bad Kleinkircheim e per 1”,32/100 il sorprendente andorrano Joan Verdu dell’Esquí Club Pas de la Casa Grau Roig. Migliore degli italiani e sempre più performante in Gigante il finanziere gardenese per Alex Vinatzer, che nella seconda frazione ha ottenuto il secondo tempo di manche e ha recuperato 11

posizioni, salendo al quattordicesimo posto finale.

Bene anche il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, che ha commesso qualche errore in più rispetto a Vinatzer, ma ha chiuso al quindicesimo posto. Questo il commento di Borsotti a fine gara: “Una seconda manche nella quale si andava molto di più. Ho fatto una manche solida, con qualche piccolo errore. Mi aspettavo qualcosa di più da questa pista, ma tutto sommato sono soddisfatto. Venivo da un mese di velocità, quindi mi fa bene tornare al Gigante. Spero di fare meglio nelle prossime gare”.

La classifica della Discesa della Coppa del Mondo femminile a Sankt

Moritz

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118348

La classifica del Gigante della Coppa del Mondo maschile in Val d’Isère

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118523