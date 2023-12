La Città di Mondovì si aggiudica 23.000 euro per il miglioramento della scuola di Borgo Aragno

13.000,00 euro per l’installazione di strumenti che garantiscono il ricambio dell’aria e la filtrazione di particolato e abbattimento della carica dei patogeni e 10.000,00 euro per la tinteggiatura degli spazi interni con vernici fotocatalitiche. Questi, in breve, i finanziamenti che la Città di Mondovì si è aggiudicata in favore della scuola primaria di Borgo Aragno, partecipando all’apposito bando sperimentale promosso nei mesi scorsi dalla Regione Piemonte.

«Risultare secondi assoluti all’interno di una graduatoria regionale, testimonia l’ottimo lavoro progettuale portato avanti dagli uffici comunali a cui va il nostro più sincero ringraziamento» il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli. «Come Amministrazione abbiamo il