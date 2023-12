Maina e Fossano protagonisti in TV del docufilm “Pensa in Grande”

La storia dell’azienda dolciaria in onda domenica 3 dicembre, alle 14,20, in prima visione su Rete 4

Oggi, domenica 3 dicembre, alle 14,20, la storia della Maina di Fossano sarà raccontata in prima visione su Rete 4 nel programma “Pensa in Grande”, trasmissione dedicata alle imprese italiane che hanno lasciato il segno nella storia del nostro Paese. Protagonisti della puntata saranno tutti i componenti delle famiglie Brandani e Di Gennaro, titolari dell’azienda dolciaria, oltre ai loro dipendenti e collaboratori. Interviste e riprese, effettuate nella sede di frazione Tagliata e nelle vie e piazze più caratteristiche di Fossano, si alterneranno per accompagnare il telespettatore alla scoperta della storia di successo di due famiglie arrivate a metà del secolo scorso dalla Puglia e Toscana.

Il programma darà voce anche ad alcuni fossanesi illustri che arricchiranno il racconto con aneddoti e curiosità. La Città degli Acaja, infatti, non solo dal 1969 ospita la sede di Maina, nata a Torino cinque anni prima come piccolo laboratorio di pasticceria, ma con il passare del tempo ha consolidato sempre più il suo legame con l’azienda e con i suoi dolci da ricorrenza. La puntata, della durata di circa un’ora, si potrà rivedere venerdì 8 dicembre, in seconda serata (al termine di Quarto Grado), e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma online di Mediaset Infinity (www.mediasetinfinity.mediaset.it).

“È stato per noi un onore far parte di questa produzione che ci ha concesso di presentare ciò che da sempre siamo: un’azienda familiare, anzi “bifamiliare”, partita da lontano – dichiara Marco Brandani, amministratore delegato di Maina -. La forza delle idee e la passione, unite al rispetto della tradizione e alla ricerca continua della qualità, sono per noi i capisaldi che hanno consentito e guidato lo sviluppo aziendale, sposandosi alla perfezione con le innovazioni che abbiamo integrato negli anni attraverso investimenti ingenti e mirati. Per realizzare e vivere un’avventura ultra-cinquantenaria come la nostra, infatti, è fondamentale trasformare le intuizioni in solidi percorsi di crescita, senza smettere mai di rinnovarsi. Lo abbiamo fatto fin dalla nostra nascita ed è quanto faremo anche nel prossimo futuro, a partire dal Natale ormai vicino che ci vede protagonisti sui mercati nazionali e internazionali con tanti panettoni e pandoro Made in Italy capaci di coniugare al meglio tradizione e innovazione per portare sulle tavole dei consumatori attimi di dolcezza tutti da condividere”.

Il programma “Pensa in Grande”, di Videonews Mediaset e con la regia di Roberto Burchielli, mira a raccontare vicende semplici e straordinarie di persone comuni che hanno realizzato i propri sogni. Racconti emozionanti di chi dal nulla – con impegno, determinazione e un tocco di genialità – ha saputo realizzare qualcosa di irripetibile. Un omaggio a chi, acceso da una piccola idea, l’ha trasformata in una solida realtà.