“Piemonte in Tavola” con Acqua Sant’Anna in Moldavia

Acqua Sant’Anna, leader del settore acque minerali, è stata presente all’evento “Piemonte in tavola” in Moldavia.

In occasione della settimana della cucina italiana nel mondo, tutte le ambasciate italiane all’estero hanno celebrato le eccellenze culinarie tricolori. Nella capitale moldava Chisinau, l’Ambasciata d’Italia in Moldavia ha accolto 200 diplomatici arrivati da tutto il mondo per l’evento “Piemonte in tavola”, una cena nella quale è stata presente anche Acqua Sant’Anna, l’acqua preferita dagli italiani.

In questa prestigiosa occasione, l’azienda di Vinadio e altre realtà d’eccellenza del Piemonte sono stati i rappresentanti di un Made in Italy, anzi, in Piemonte, di successo: l’Acqua Sant’Anna è infatti un’acqua buona che sgorga dalle montagne attorno a Vinadio, nel cuore delle Alpi Marittime, leggera (residuo fisso 22,0 mg/l) e povera di sodio (solo 1.5 mg/l di sodio). E’ stata proprio questa eccellenza della Valle Stura ad accompagnare i piatti protagonisti della cena in Moldavia.