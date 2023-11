Il nuovo corso del Carlevé ‘d Mondvì

Un grandissimo entusiasmo per il nuovo corso del Carlevé ‘d Mondvì, il carnevale monregalese che rappresenta una delle manifestazioni più antiche ed amate in città. Venerdì, presso la Sala del Consiglio comunale in municipio a Mondovì si è presentato il nuovo organizzatore dell’evento – la Famija Monregaleisa 1949 – e c’è stato l’ufficiale passaggio di consegne tra il “vecchio” Moro Guido Bessone, ed il “nuovo” Moro, Mario Bosia, che ha ricevuto ufficiale investitura con la simbolica consegna del martello.

Tutto ciò in una serata ricca di spunti e novità, alla presenza dell’Amministrazione comunale di Mondovì («Un nuovo inizio per una delle manifestazioni più amate dai monregalesi – hanno evidenziato il sindaco Luca Robaldo e l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Terreno -: un grazie a chi si è sempre prodigato, in passato, per far sì che lo spirito del carnevale non si sia mai perso, un grazie alla corte, a tutte le maschere, a chi da oggi si impegna per realizzare il carnevale. Tutto questo entusiasmo ci emoziona: in bocca al lupo alla nuova Famija, noi assicuriamo il nostro supporto»), di sostenitori e sponsor come Fondazione CRC, Banca Alpi Marittime e ATL del Cuneese, di tanti amici del carnevale e anche di ex-patron (presenti Enzo Garelli ed Oscar Barel).

Una nuova Famija

Vernissage ufficiale, dunque, per la Famija Monregaleisa 1949, il nuovo soggetto che si occuperà dell’organizzazione del carnevale monregalese. Il nuovo sodalizio è stato presentato dal presidente Andrea Tonello, 33 anni, imprenditore monregalese innamorato di Mondovì, tanto da tornarci a vivere dopo anni trascorsi all’estero per studio e per lavoro.

«Il carnevale per me e la mia famiglia è un grande tradizione – ha detto Tonello raccontandosi al pubblico -: mio bisnonno Giuseppe Ellena è stato imperatore nella corte del moro per diverse edizioni e mi raccontano che negli Anni Cinquanta, durante il Carnevale, fermasse addirittura la sua azienda, la Saisef, per dedicarsi esclusivamente alla manifestazione. Mio zio Nino è stato imperatore, i miei genitori hanno sempre partecipato e partecipano tutt’ora a sfilate e feste in maschera. Anche io ho fatto parte della corte dal 2011 al 2014, ricoprendo il ruolo di Pietro; e nel passato, negli anni novanta, ero “Moretto”, quando anche i bambini si travestivano da Moro e Béla Monregaleisa: un’idea che reputo fantastica per il coinvolgimento dei più giovani e che mi piacerebbe riproporre già in questa edizione del carnevale».