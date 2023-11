Promozione C, Infernotto-Benarzole (3-1). Ghisolfi: “Tre gol presi in altrettante situazioni da calcio piazzato”

Trasferta negativa per il Benarzole: ieri al “Vincenti” di Bagnolo Piemonte, 3-1 per l’Infernotto. Segnatura ospite di Rachid Guienne. Telefonicamente, abbiamo raggiunto Sebastian Ghisolfi (allenatore dei narzolesi).

“Gara strana che avevamo approcciato anche bene, creando almeno due grandi occasioni per portarci avanti. Dopo di che abbiamo subito gol da una punizione molto evitabile e da lì ci siamo spenti, subendo anche il secondo da calcio d’angolo.

All’inizio della ripresa l’abbiamo riaperta subito e nel nostro momento migliore, abbiamo concesso un rigore, nuovamente evitabile, che ha chiuso la partita. 3 gol presi su 3 situazioni da calcio piazzato, noi al contrario i tanti piazzati battuti non li abbiamo sfruttati. Ci sono anche stati episodi arbitrali discutibili ma non contano nulla perchè noi dovevamo metterci più concentrazione e più cattiveria, cosa che i nostri avversari hanno avuto. Questo era un campo difficile e dovevamo aspettarci una partita del genere, a tratti ingiocabile e con tante seconde palle da gestire. Sono molto arrabbiato perché abbiamo dimostrato di essere ancora immaturi e così abbiamo perso la possibilità di scalare posizioni in classifica. C’è tanto da lavorare, in campo e sul mercato“.