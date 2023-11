Un emozionante tributo alla terra di Spagna: Montserrat Serò i Casals e Gustavo Llull in concerto

Dopo i primi due appuntamenti, ecco il terzo concerto in calendario della rassegna organizzata dagli Amici della Musica di Savigliano(Cn) “Aperitivi in Musica”. Domenica 19 novembre la sala di Palazzo Taffini ospita il duo Montserrat Serò Casals soprano e Gustavo Llull al pianoforte: in scaletta musica in omaggio alla Terra di Spagna. Un appuntamento dedicato all’incanto della musica della penisola iberica. I due talentuosi artisti si uniranno in concerto nelle sale del Palazzo Taffini Azeglio: un omaggio vibrante alle radici musicali della Spagna. Gustavo Llull, musicista eclettico e dalle passioni diversificate, si esibirà al pianoforte, offrendo al pubblico un’esperienza sonora indimenticabile. Questo momento musicale avrà come fulcro le affascinanti composizioni di Granados, De Falla e Caballero, le quali saranno eseguite con maestria e sensibilità. Monserrat Serò I Casals – celebre interprete inserita nello spettacolo “Cabaret Internazionale”, noto recital che spazia dalla Romanza alla Zarzuela, porterà la sua voce incantevole e il suo talento straordinario sul palco. La soprano collabora attivamente con l’Associazione Joan Manen per recuperare e interpretare le affascinanti canzoni del Novecento catalano inedito.

Ingresso euro 10 – Unitre euro 8 – Soci Amici della Musica euro 5

Informazioni (NON E’ POSSIBILE PRENOTARE) 3936899470 – 3355299411 – Piemonte Ticket

Staff Comunicazione Amici della Musica Savigliano

[email protected] 3334309709