Iolavoro, il tour del lavoro organizzato dalla Regione Piemonte: ecco le prossime tappe

“Con IoLavoro raccontiamo le opportunità produttive presenti sul territorio e i percorsi dedicati alla formazione di alto livello per aiutare i giovani a realizzare il loro miglior futuro possibile. Oggi a Biella abbiamo fatto conoscere le iniziative messe in campo in questi ultimi anni per essere vicini ad imprese e cittadini, per chi è in cerca di occupazione e chi ha difficoltà a trovare figure che rispondano alle esigenze della propria azienda. Questo evento è la migliore risposta politica ad una narrazione non veritiera, per cui l’Italia è un paese in declino e che è necessario andare all’estero per realizzarsi. Ed è la dimostrazione che nella nostra Nazione è possibile costruire e raggiungere i risultati desiderati”. Così l’Assessore al Lavoro e Formazione della Regione Piemonte Elena Chiorino durante la terza delle cinque tappe di IOLAVORO, inaugurata oggi presso Città Studi a Biella. Con l’Assessore Regionale presenti anche il Sottosegretario alla Gustizia, Andrea Delmastro, il Sindaco di Biella Claudio Corradino e l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella, Davide Zappalà.

I NUMERI DI IOLAVORO BIELLA

Nel terzo appuntamento le persone iscritte sono state 700, di cui 150 studenti che hanno partecipato alle attività di orientamento tenute da Obiettivo Orientamento Piemonte. Sono stati offerti oltre 500 posti di lavoro tra 21 aziende e 15 agenzie per il lavoro.

LE PROSSIME TAPPE DI IOLAVORO 2023

● 16 novembre a Bra (CN) – Movicentro (Piazza Caduti di Nassirya) – ore 10 – 18.

● 29 e 30 novembre a Torino – Lingotto Fiere (via Nizza, 294) – ore 10 – 18.

Per tutti i dettagli sul programma e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dedicato all’evento al link www.iolavoro.org.