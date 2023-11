Volley C/M – Finalmente si parte! Trasferte per Racconigi e Busca, il VBC Mondovì attende il Valsusa

Ultima tra i campionati regionali a partire, anche la Serie C maschile di pallavolo vede il suo avvio. 20 le squadre al via divise in due gironi formati, come già successo per le pari categoria femminili, con la formula del sorteggio integrale. Le tre compagini della nostra provincia sono quindi capitate in due gironi distinti e solamente Goold Racconigi e Vbc Mondovì si affronteranno in stagione.

Tutta sola resta nel Girone B la Mc 1933 Top Four Busca, denominazione ufficiale della Under 19 di Cuneo Volley, che esordisce in casa di una delle protagoniste della scorsa stagione, il Volley San Paolo. I giovani cuneesi, come sempre accade, hanno una formazione giovane e rinnovata che potrebbe trovare qualche difficoltà all’inizio per poi salire di colpi con l’andare delle giornate. Buone indicazioni sono arrivate, per i ragazzi di coach Revelli, dalla Coppa Piemonte: la prima fase ha visto Busca terminare all’ottavo posto e qualificarsi per la seconda fase.

Passando al Girone A, la Goold Racconigi inizia il suo nuovo percorso con una lunga trasferta in terra alessandrina per affrontare la Menego Immobiliare Ovada. Dopo una stagione, quella passata, carica di emozioni e combattuta fino alla fine, i racconigesi ritornano in campo con rinnovata voglia di far bene e proveranno a giocarsela con tutti fino alla fine.

Unica squadra cuneese a partire in casa è il VBC Mondovì di coach Bovolo, che apre le ostilità con la Azimut Valsusa. I monregalesi si presentano con una squadra sostanzialmente simile rispetto a quella dello scorso anno, con alcuni inserimenti mirati e puntelli per sistemare un gruppo dalle alte ambizioni. Il prestagione è stato positivo e con diversi test di qualità e certamente ora c’è la voglia di misurarsi in una competizione ufficiale.

SERIE C MASCHILE, GIRONE A – GIORNATA 1 (4/11)

Menego Immobiliare Ovada – Goold Racconigi

Artivolley – Linguì To Volley

Vbc Mondovì – Azimut Valsusa

Polisport Chieri – Laica Arona Pavic 1972

Pallavolo Santhià Stamperia Alicese – Ascot Lasalliano Moncalieri

SERIE C MASCHILE, GIRONE B – GIORNATA 1 (4/11)

Gulliver Novi Pallavolo – Hasta Volley

Altiora Camping Isolino – Multimed Volley Vercelli

Volley Parella Torino – Conad Montanaro

Rabino Sport Val Chisone – Plb Cetip/Makhymo Acqui Terme

Volley San Paolo – Mc 1933 Top Four Busca

SERIE C MASCHILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Artivolley 0 Ascot Lasalliano Moncalieri 0 Azimut Valsusa 0 Goold Racconigi 0 Laica Arona Pavic 1972 0 Linguì To Volley 0 Menego Immobiliare Ovada 0 Pallavolo Santhià Stamperia Alicese 0 Polisport Chieri 0 Vbc Mondovì 0

SERIE C MASCHILE, GIRONE B – CLASSIFICA