Si inaugura “Zona Franca” la stagione teatrale nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero

Il primo appuntamento di Zona Franca andrà in scena venerdì 10 Novembre alle ore 21 al Teatro Civico di Caraglio Via Roma 122, Caraglio (CN). Lo spettacolo dal titolo “Mutandem” è una creazione de I Trelilu in un misto di comicità e musica. Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Mutandem

Venerdì 10 Novembre alle ore 21

Teatro Civico di Caraglio Via Roma 122, Caraglio (CN)

Di e con I Trelilu

Roberto Beccaria (alias Magister Spiegazza) – voce

Roberto Bella (alias Bertu) – chitarra e voce

Pier Renzo Ponzo (alias Peru) – clarinetto, ciarafi e voce

Francesco Bertone (alias Franco) – contrabbasso, ciarafi e voce.

Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

– Online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Serali

€12+10% diritti di transazione

Domeniche pomeriggio

€6+10% diritti di transazione

– In cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero €15

Ridotto €13

Ridotto extra €9

Domeniche pomeriggio €8

Ridotto

Fino a 25 anni, oltre i 65 anni, tesserati associazioni culturali di Caraglio, Busca, Dronero, Valle Grana,Valle Maira e Val Varaita, soci ARCI, allievi scuole di teatro musica, danza, circa, studenti universitari, enti convenzionati

Ridotto Extra

Ragazze/i finoa18anni e per i partecipanti al progetto “Da 0 a 10.000 Km con un click”, nell’ambito del bando “Il Giardino delle Idee” della Fondazione CRC.

– Carnet

Cometumivuoi 10 (10 ingressi) €100

Cometumivuoi 5 (5 ingressi) €55

II carnet Cometumivuoi è una carta con 10 o 5 ingressi, non nominate, si può utilizzare per 10 o 5 spettacoli distinti o può essere sfruttata da un gruppo anche per vedere un solo spettacolo; sono valide anche tutte le combinazioni intermedie. Vendita carnet presso la cassa del teatro nei giorni di spettacolo.

SPETTACOLI TEATRINO AL FORNO DEL PANE e LE CERCLE ROUGE

Online €8+10% diritti di transazione

In cassa €10 posto unico

INFORMAZIONI

PRENOTAZIONI SOLO TELEFONICHE

COMUNE DI CARAGLIO

Biblioteca Civica T+39 0171617714

martedì, giovedì, venerdì 14.45/18.00

mercoledì e sabato 9.00/l2.00

www.comune.caraglio.cn.it

COMUNE DI BUSCA

Biblioteca Civica T+39 0171948621

Martedì 9.00/12.30 & 15/18.30

Mercoledì & giovedì 15/18.30

venerdì 9/13

www.comune.busca.cn.it

COMUNE DI DRONERO

Consorzio Turistico Valle Maira T.+39 3791789427

da lunedì a venerdì 9.00/12.00 & 14.00/17.00

www.vallemaira.org

www.comune.dronero.cn.it

SANTIBRIGANTI TEATRO

T.+39 011645740

da lunedì a venerdì 10.00/15.00

www.santibriganti.it

Facebook e Instagram

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2024 “Zona Franca”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)