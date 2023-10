Volley C/F – Per Villanova e Cuneo vittorie che valgono l’alta classifica, Vicoforte cede al tiebreak con Biella

Quarta giornata di successi per Villanova Volley Bam e Labtravel Honda Cuneo nel Girone B della Serie C femminile di pallavolo, con le due squadre che conquistano tre punti importantissimi. Lotta in una partita pazza, invece, il Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, impegnata in una lotta senza esclusione di colpi contro la Virtus Biella.

La copertina è riservata a un Villanova Volley Bam dominante, che fa bottino pieno anche nella seconda gara casalinga consecutiva. A fare le spese della verve monregalese è la Sara Omegna Pallavolo, che cede in tre rapidi set senza mai dare l’impressione di poter impensierire le padrone di casa. I tre punti permettono alle monregalesi di issarsi al quarto posto in classifica a -2 dalla vetta all’alba di una settimana molto importante. Mercoledì 1 è infatti in programma il triangolare della seconda fase di Coppa Piemonte a San Mauro Torinese contro A. F. Volley e Cantine Rasore Ovada. Tre giorni dopo, nello stesso impianto, sempre la A. F. Volley (che condivide la posizione in graduatoria) a vedersela con le ragazze di coach Castellino.

Dopo un’uscita poco brillante si riprende a pieno la Labtravel Honda Cuneo di coach Giordanetto, capace di imporsi per 3-1 in casa della Mokavit Rosaltiora. I primi due set vanno ad appannaggio delle giovani cuneesi, che però permettono alle avversarie di accorciare le distanze nel terzo. Le biancorosse dimostrano però il loro valore nel quarto parziale, vincendolo di nove punti. Cuneo è chiamata ora ad un impegnativo test casalingo, in quanto sabato alla Ex Media 4 arriverà una delle due capoliste, la Finimpianti Gp Rivarolo Volley.

Molto più combattuta è invece la partita del Vicoforte Volley Ceva Editel Bam, impegnato in casa contro la Prochimica Novarese Virtus Biella. Le due squadre si alternano a dominare i primi quattro set, con parziali netti a favore dell’una o dell’altra. L’unica frazione combattuta è il tiebreak, che finisce a favore delle ospiti per 16-18. Top scorer per le vicesi è la centrale Cagnasso, che realizza 16 punti (di cui 5 muri). Il prossimo impegno per il sestetto di coach Pagliuca è l’impegnativa e lunga trasferta in casa della Cantine Rasore Ovada, sopra in classifica di appena un paio di punti.

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 4

Volley Fortitudo Chivasso – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 0-3 (17-25, 19-25, 21-25)

Unionvolley Pinerolo – Volley Pirates Gavi Novi 3-2 (21-25, 25-23, 25-17, 18-25, 15-9)

Vicoforte Volley Ceva Editel Bam – Prochimica Novarese Virtus Biella 2-3 (19-25, 25-15, 17-25, 25-16, 16-18)

Club76 Playasti – Isil Volley Almese Massi 0-3 (15-25, 22-25, 18-25)

Mtv Azzurra – Cantine Rasore Ovada 0-3 (18-25, 15-25, 23-25)

G.s. Pavic – In Volley San Giorgio Tuacar 2-3 (14-25, 26-24, 26-24, 20-25, 13-15)

Sammaborgo – Cus Collegno 0-3 (22-25, 19-25, 20-25)

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 4

Mollificio R.m.i. Val Chisone – A. F. Volley 1-3 (25-20, 22-25, 23-25, 21-25)

Villanova Volley Bam – Sara Omegna Pallavolo 3-0 (25-17, 25-7, 25-20)

Mokavit Rosaltiora – Labtravel Honda Cuneo 1-3 (19-25, 18-25, 25-22, 16-25)

Finimpianti Gp Rivarolo Volley – Canavese Volley Ivrea 3-0 (25-9, 25-10, 25-18)

Teamwork To Play – M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-21)

Tempocasa Vol-ley Academy – Volley Cigliano 0-3 (18-25, 13-25, 21-25)

Pallavolo Montalto Dora – Lilliput Pallavolo 3-2 (20-25, 23-23, 13-25, 25-22, 15-12)

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – CLASSIFICA

Cus Collegno 12 Unionvolley Pinerolo 11 Volley Pirates Gavi Novi 10 Isil Volley Almese Massi 9 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 9 Prochimica Novarese Virtus Biella 8 Cantine Rasore Ovada 6 In Volley San Giorgio Tuacar 5 Vicoforte Volley Ceva Editel Bam 4 G.s. Pavic 4 Volley Fortitudo Chivasso 3 Sammaborgo 3 Club76 Playasti 0 Mtv Azzurra 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – CLASSIFICA

Pallavolo Montalto Dora 11 Finimpianti Gp Rivarolo Volley 11 Lilliput Pallavolo 10 Teamwork To Play 9 Villanova Volley Bam 9 A. F. Volley 9 Labtravel Honda Cuneo 8 Volley Cigliano 7 Mokavit Rosaltiora 3 Sara Omegna Pallavolo 3 Tempocasa Vol-ley Academy 3 Mollificio R.m.i. Val Chisone 1 Mv Impianti Bzz Piossasco Volley 0 Canavese Volley Ivrea 0

SERIE C FEMMINILE, GIRONE A – GIORNATA 5

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Unionvolley Pinerolo

Volley Pirates Gavi Novi – Volley Fortitudo Chivasso

Prochimica Novarese Virtus Biella – Club76 Playasti

Cantine Rasore Ovada – Vicoforte Volley Ceva Editel Bam

Isil Volley Almese Massi – Mtv Azzurra

Cus Collegno – G.s. Pavic

In Volley San Giorgio Tuacar – Sammaborgo

SERIE C FEMMINILE, GIRONE B – GIORNATA 5

A.F. Volley – Villanova Volley Bam

Sara Omegna Pallavolo – Mollificio R.m.i. Val Chisone

Labtravel Honda Cuneo – Finimpianti Gp Rivarolo Volley

M.v. Impianti Bzz Piossasco Volley – Mokavit Rosaltiora

Canavese Volley Ivrea – Teamwork To Play

Lilliput Pallavolo – Tempocasa Vol-ley Academy

Volley Cigliano – Pallavolo Montalto Dora