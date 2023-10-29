Raduno a Villastellone per la Rappresentativa U23 Femminile di Piemonte-VdA: le convocate

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REDAZIONE IDEAWEBTV.IT
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Foto https://piemontevda.lnd.it/

Nuovo raduno per la rappresentativa Under 23 Femminile di Piemonte Vda: il gruppo si ritroverà giovedì 2 novembre alle 14.30 presso il campo sportivo di Villastellone in Corso Savona. L’elenco delle convocate.

COGNOME E NOME SOCIETA’
ALTAFIN CLARA TORINO F.C. S.P.A.
ANGRISANO VANESSA ACCADEMIA TORINO CALCIO
BERNABEI ELEONORA TORINO F.C. S.P.A
BIOLATTO SARA CASELLE CALCIO
BOCCARDO LAURA INDEPENDIENTE  IVREA
BODINI FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
BOSIO MARTINA TORINO F.C. S.P.A.
CARUSO GRACIA CHANTAL TORINO F.C. S.P.A.
CASSARA SOFIA GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
CORREALE FABIANA MONCALIERI CALCIO 1953
CRIVELLO MARTINA MONCALIERI CALCIO 1953
DE GIROLAMO AURORA CASELLE CALCIO
DINDO VITTORIA TORINO F.C. S.P.A.
DOLZA COGNI VIOLA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
FERRO CARLOTTA AREA CALCIO ALBA ROERO
GIUFFRIDA GIULIA TORINO F.C. S.P.A.
LIBERTI CHIARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
LOMBARDO ARIANNA TORINO WOMEN
MARGUATI ELISA JOSEPHINE FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MEDICI MARTINA TORINO F.C. S.P.A.
MILANESIO GIULIA RACCO 86
MUNAFO CAROLA MICHELA TORINO F.C. S.P.A.
MUNICCHI ROBERTA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
MUSSO GAYA TORINO F.C. S.P.A
ORLANDIN SARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
PALMISANO DEBORA TORINO WOMEN
PRALOTTO CHIARA CASELLE CALCIO
RIZZOLO GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO
RODA ALICE ACCADEMIA TORINO CALCIO
RULLO MARTINA CASELLE CALCIO
SAITO LAURA TORINO F.C. S.P.A.
SCHIRRU PAOLA TORINO F.C. S.P.A.
SCICLI ALICE TORINO WOMEN
SILVESTRI DEBORA ACCADEMIA TORINO CALCIO
TESSE SOFIA TORINO WOMEN
TESTA GIORGIA ACCADEMIA TORINO CALCIO
ZAPPONE VALENTINA PIA INDEPENDIENTE  IVREA

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