Raduno a Villastellone per la Rappresentativa U23 Femminile di Piemonte-VdA: le convocate

Nuovo raduno per la rappresentativa Under 23 Femminile di Piemonte Vda: il gruppo si ritroverà giovedì 2 novembre alle 14.30 presso il campo sportivo di Villastellone in Corso Savona. L’elenco delle convocate.
|COGNOME E NOME
|SOCIETA’
|ALTAFIN CLARA
|TORINO F.C. S.P.A.
|ANGRISANO VANESSA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|BERNABEI ELEONORA
|TORINO F.C. S.P.A
|BIOLATTO SARA
|CASELLE CALCIO
|BOCCARDO LAURA
|INDEPENDIENTE IVREA
|BODINI FRANCESCA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|BOSIO MARTINA
|TORINO F.C. S.P.A.
|CARUSO GRACIA CHANTAL
|TORINO F.C. S.P.A.
|CASSARA SOFIA GIULIA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|CORREALE FABIANA
|MONCALIERI CALCIO 1953
|CRIVELLO MARTINA
|MONCALIERI CALCIO 1953
|DE GIROLAMO AURORA
|CASELLE CALCIO
|DINDO VITTORIA
|TORINO F.C. S.P.A.
|DOLZA COGNI VIOLA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|FERRO CARLOTTA
|AREA CALCIO ALBA ROERO
|GIUFFRIDA GIULIA
|TORINO F.C. S.P.A.
|LIBERTI CHIARA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|LOMBARDO ARIANNA
|TORINO WOMEN
|MARGUATI ELISA JOSEPHINE
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MEDICI MARTINA
|TORINO F.C. S.P.A.
|MILANESIO GIULIA
|RACCO 86
|MUNAFO CAROLA MICHELA
|TORINO F.C. S.P.A.
|MUNICCHI ROBERTA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|MUSSO GAYA
|TORINO F.C. S.P.A
|ORLANDIN SARA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|PALMISANO DEBORA
|TORINO WOMEN
|PRALOTTO CHIARA
|CASELLE CALCIO
|RIZZOLO GIULIA
|FEMMINILE JUVENTUS TORINO
|RODA ALICE
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|RULLO MARTINA
|CASELLE CALCIO
|SAITO LAURA
|TORINO F.C. S.P.A.
|SCHIRRU PAOLA
|TORINO F.C. S.P.A.
|SCICLI ALICE
|TORINO WOMEN
|SILVESTRI DEBORA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|TESSE SOFIA
|TORINO WOMEN
|TESTA GIORGIA
|ACCADEMIA TORINO CALCIO
|ZAPPONE VALENTINA PIA
|INDEPENDIENTE IVREA