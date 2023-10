Raduno a Villastellone per la Rappresentativa U23 Femminile di Piemonte-VdA: le convocate

Nuovo raduno per la rappresentativa Under 23 Femminile di Piemonte Vda: il gruppo si ritroverà giovedì 2 novembre alle 14.30 presso il campo sportivo di Villastellone in Corso Savona. L’elenco delle convocate.

COGNOME E NOME SOCIETA’ ALTAFIN CLARA TORINO F.C. S.P.A. ANGRISANO VANESSA ACCADEMIA TORINO CALCIO BERNABEI ELEONORA TORINO F.C. S.P.A BIOLATTO SARA CASELLE CALCIO BOCCARDO LAURA INDEPENDIENTE IVREA BODINI FRANCESCA FEMMINILE JUVENTUS TORINO BOSIO MARTINA TORINO F.C. S.P.A. CARUSO GRACIA CHANTAL TORINO F.C. S.P.A. CASSARA SOFIA GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO CORREALE FABIANA MONCALIERI CALCIO 1953 CRIVELLO MARTINA MONCALIERI CALCIO 1953 DE GIROLAMO AURORA CASELLE CALCIO DINDO VITTORIA TORINO F.C. S.P.A. DOLZA COGNI VIOLA FEMMINILE JUVENTUS TORINO FERRO CARLOTTA AREA CALCIO ALBA ROERO GIUFFRIDA GIULIA TORINO F.C. S.P.A. LIBERTI CHIARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO LOMBARDO ARIANNA TORINO WOMEN MARGUATI ELISA JOSEPHINE FEMMINILE JUVENTUS TORINO MEDICI MARTINA TORINO F.C. S.P.A. MILANESIO GIULIA RACCO 86 MUNAFO CAROLA MICHELA TORINO F.C. S.P.A. MUNICCHI ROBERTA FEMMINILE JUVENTUS TORINO MUSSO GAYA TORINO F.C. S.P.A ORLANDIN SARA FEMMINILE JUVENTUS TORINO PALMISANO DEBORA TORINO WOMEN PRALOTTO CHIARA CASELLE CALCIO RIZZOLO GIULIA FEMMINILE JUVENTUS TORINO RODA ALICE ACCADEMIA TORINO CALCIO RULLO MARTINA CASELLE CALCIO SAITO LAURA TORINO F.C. S.P.A. SCHIRRU PAOLA TORINO F.C. S.P.A. SCICLI ALICE TORINO WOMEN SILVESTRI DEBORA ACCADEMIA TORINO CALCIO TESSE SOFIA TORINO WOMEN TESTA GIORGIA ACCADEMIA TORINO CALCIO ZAPPONE VALENTINA PIA INDEPENDIENTE IVREA