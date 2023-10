Ginnastica Saluzzo: la giovanissima Aurora Musso agli Interregionali Gold di Ritmica

Aurora Musso classe 2015, 8 anni appena compiuti, miniginnasta, tesserata per la Ginnastica Saluzzo, ha già all’attivo un podio Regionale e la partecipazione ad una gara Interregionale Gold di Ginnastica Ritmica della Federazione Ginnastica D’Italia.

Sabato 28 ottobre infatti ha preso parte alla fase interregionale del Campionato di Specialità Gold Allieve di Ginnastica Ritmica della FGI tenutosi a Castellanza (VA).

Aurora, inserita nella categoria Allieve 1ª fascia (anni di nascita 2013/2014/2015) ha gareggiato contro ginnaste anche di 2 anni più grandi di lei. Un’emozione grandissima e, un ottavo posto che non consente l’accesso al Campionato Nazionale, ma che fa ben sperare per il futuro.

“E’ piccola ma molto determinata, speriamo continui ad allenarsi con serietà e costanza e, presto, arriveranno altre soddisfazioni. Intanto la società e’ già al lavoro per il prossimo weekend quando, a sfidarsi in via della Croce a Saluzzo grazie all’organizzazione della Societa’ di casa, patrocinata dal Comune, saranno le ginnaste del settore Silver LA ed LB provenienti da Piemonte e Valle D’Aosta” commentano dalla Ginnastica Saluzzo.

c.s.