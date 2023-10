Al Centro Polifunzionale Arpino la presentazione del libro “Il segreto di BB. La favola turistica di Bra”

Sabato 28 ottobre 2023 alle 10, presso la Sala Polifunzionale del Centro Arpino di Bra, in via Guala 45, si terrà la presentazione del charity book “Il segreto di BB: la favola turistica di Bra”. Oltre all’autrice del libro Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, saranno presenti all’incontro il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, e Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra. Modera l’incontro Simona Borsalino, direttrice della Rivista Idea e IDEAWebtv.it.

“Il segreto di BB” passa in rassegna monumenti, attività, musei, scorci famosi ed eccellenze gastronomiche di Bra visti con gli occhi della cagnolina Birba, che coltiva il sogno di diventare una guida turistica della città.

Al termine dell’incontro sarà il momento del “Postcard Lab” durante il quale ai partecipanti verrà consegnata una cartolina con una foto di Bra, sulla quale ognuno potrà scrivere una dedica a proprio piacimento; le cartoline verranno raccolte dall’autrice al fine di creare un catalogo emotivo della città e dei suoi cittadini. L’attività è aperta a tutti i partecipanti, senza limiti di età e senza bisogno di prenotazione. Al termine, tutti i presenti saranno omaggiati di una copia della pubblicazione.

L’evento è a ingresso gratuito e si svolge in collaborazione con Fondazione Ospedale Alba Bra. Le donazioni raccolte in occasione dell’incontro saranno utilizzate per realizzare una palestra per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico all’Ospedale di Verduno. Tra i sostenitori dell’iniziativa, Ascom Bra, Terre Reali del Piemonte, ITS Turismo e Attività Culturali e la cappelleria di Bra “Casa della Borsa – Fratelli Oberto”.

In biblioteca, nella stessa mattinata di sabato, sono previsti due appuntamenti: in Sala Bambini si svolgerà l’iniziativa Bibliobebè dedicata alla lettura ad alta voce, pensata per i bambini dai 9 ai 36 mesi: alle 10, per la fascia 9-18 mesi il tema sarà “Bianco e morbido come un fantasma”, mentre alle 11, per la fascia 19-36 mesi, “La scatola stregata”. Al termine delle letture è previsto lo svolgimento di un laboratorio creativo.

Dalle 9 alle 12, inoltre, nell’atrio della biblioteca si terrà il Mercatino del libro usato: tante occasioni di lettura per grandi e piccini a prezzi convenienti. Come sempre, il ricavato verrà utilizzato per iniziative a sostegno della promozione della lettura in città, con specifico focus sui piccoli lettori.

Per informazioni è possibile inviare una mail a [email protected] o chiamare il numero 0172413049.