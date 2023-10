Serie B Femminile – Freedom FC, che peccato! Ternana e Lazio volano in testa, inseguono Verona, Parma ed Academy Pavia

Domenica triste per il calcio femminile cuneese in Serie B con la Freedom FC battuta in rimonta dall’Hellas Verona l “F.lli Paschiero”.

Una gara dai due volti con le cuneesi di mister Petruzzelli capace di portarsi in duplica vantaggio nel primo tempo con le reti di Burbassi e Pinna salvo cadere nella ripresa sotto i copi scaligeri firmati da Capucci, Pasini e Sardu proprio negli ultimi minuti.

Mellano e compagne restano, dunque, a quota zero punti conquistati in compagnia di Tavagnacco e Ravenna altre due squadre ferme al palo.

In testa non sbagliano un colpo Ternana e Lazio che battono rispettivamente Chievo Verona e Bologna mentre, proprio insieme al Chievo Verona, si attestano a nove punti Cesena e Parma vincenti contro San Marino e Res Roma.

Vola anche la sorpresa di quest’avvio di campionato Pavia Academy che, grazie ad un calendario favorevole, spicca anch’essa a nove punti. Torna alla vittoria, infine, il Genoa che non lascia scampo al giovane Arezzo battendolo per 2-0.