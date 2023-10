Grande attesa a Chiusa di Pesio per la 25ª edizione della Festa del Re Marrone, in programma da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Protagonista della kermesse, tra le più attese d’autunno, è il Marrone di Chiusa di Pesio, pregiato frutto che ha il suo areale tipico nella zona agricola delle “Vigne”, appena a valle dell’abitato. Oltre ai momenti gastronomici, la festa offre ampio spazio anche all’artigianato, a cui si affiancano musica, spettacoli e iniziative di promozione del pregiato frutto autunnale con proposte pensate per accogliere l’ampio pubblico di residenti, visitatori e turisti.

VENERDÌ 20 OTTOBRE

La 25ª edizione della Festa del Re Marrone si apre venerdì 20 alle 21 nella sala incontri del Parco Naturale del Marguareis, in via Sant’Anna, con il convegno “Dalla pianta al piatto” organizzato dall’amministrazione comunale e da La Chiusana, l’associazione di valorizzazione del Marrone di Chiusa di Pesio e delle castagne della Valle Pesio.

Intervengono: Leonardo Spaccavento, Consorzio di Valorizzazione e Tutela della Castagna Cuneo IGP, Maria Gabriella Mellano, UNITO e Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte, Silvio Barbero, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Andrea Cappellero, Birrificio Troll, Stefano e Remo Degiovanni, L’Arbol, Ettore Bozzolo, Azienda Agricola Marco Bozzolo – Comunità Slow Food “Custodi dei Castagneti delle Alpi Liguri”.

Modera la giornalista enogastronomica e scrittrice Paola Gula.

Durante la serata è previsto un momento di presentazione di prodotti a base di castagne realizzati da imprese locali.

SABATO 21 OTTOBRE

Sabato 21, si comincia alle 14, con la gara regionale di ski roll, format Sprint, in viale Mombrisone, organizzata dallo Sci Club Valle Pesio, la cui premiazione si terrà alle 18 in piazza Cavour. Alle 15, in Piazza Cavour, il sindaco Claudio Baudino riceve pubblicamente le famiglie delle bambine e dei bambini chiusani nati tra ottobre 2022 e ottobre di quest’anno per consegnare loro una pianta di Marrone di Chiusa di Pesio come gesto simbolico di benvenuto nella comunità e buon auspicio.

Alle 17, in via Roma, torna l’attesa “Merenda del Möndaié”, curata dalla Pro Loco Turismo in Valle Pesio, con golose caldarroste e frittelle di mele. A partire dalle 19:30, l’appuntamento con il gusto prosegue al Villaggio del Marrone, nel cortile della Scuola Primaria in piazza Carlo Mauro, con la tradizionale polentata accompagnata da salamino, una fetta di formaggio e la crostata al costo di 10 euro.

DOMENICA 22 OTTOBRE

Domenica 22 ottobre, fin dal mattino, il cuore del paese si anima con il grande mercatino a cielo aperto, che spazia dall’artigianato all’eccellenza enogastronomica locale, passando per l’arte e gli antichi mestieri in piazza Ferrero. Immancabili le caldarroste, protagoniste della giornata insieme alle leccornie a base di castagne, che invadono di golosi profumi il borgo Bandiera Arancione del Touring Club.

Dalle 12:30, appuntamento al Villaggio del Marrone, nel cortile della Scuola Primaria in piazza Carlo Mauro, per il “Pranzo in onore del Re Marrone”: insalatina autunnale; lardo con miele e castagne, crêpes con crema di funghi, ravioli ripieni di zucca, arrosto con mele e castagne; carote; torta alle castagne con zabaglione. Il pranzo è offerto al costo di 20 euro. Per partecipare, è gradita la prenotazione contattando l’Ufficio Turistico Valle Pesio allo 0171734990 o inviando un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Al pomeriggio, il percorso fieristico sarà puntellato di intrattenimenti. Tra le attività da non perdere l’artista GALiRò, eccentric one-man-band con lo spettacolo di strada itinerante “POOM-CHA”, commedia interattiva con musica completamente dal vivo, la musica itinerante dei Fifres et Tambours de Nostro-Damo de Signes, fondati nel 1830, il Circobus Macramè – Piazza di Circo Festival e, in piazza Oreglia, lo spettacolo “La stanza dell’Equilibrio” di e con l’argentino Eduardo Portillo in arte Figaro Su, accompagnato dalla musica di Carla Lalomía e Luz Alderete. Durante tutto il giorno, sarà possibile visitare il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena, che ospita quattro sezioni permanenti di pregio (collezioni della Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli, ceramiche, sezione archeologica e sulla Resistenza) e la mostra temporanea “Tra terra e cielo – Sacre reliquie in Valle Pesio”.

Per partecipare come espositore o venditore è necessario compilare la modulistica presente sul sito del Comune di Chiusa di Pesio e inviare la richiesta entro sabato 14 ottobre alle 15:30, all’ufficio turistico.