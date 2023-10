Baseball giovanile, i risultati della settimana del JFK Mondovì

Domenica 8 ottobre si è giocata a Cairo Montenotte la Coppa Liguria tra le squadre dell’ Albisola, in cui militano alcuni ragazzi monregalesi, il Cairo e il Sanremo. È stato un bel triangolare in cui ha vinto il Sanremo e l’Albisola si è classificata al secondo posto comportandosi molto bene.

La prima partita infatti è stata vinta contro i locali per 6 a 5 con delle belle giocate mentre la seconda, iniziata molto bene con i nostri avanti di 2 punti é finita per 9 a 8 a favore del Sanremo a causa dell’inesperienza e della stanchezza che hanno avuto la meglio.

Lunedì 2 ottobre invece nel tardo pomeriggio si è recuperata la partita del Mondovì contro il Boves valida per la Coppa Piemonte. È stata una parità equilibrata fin dall’ inizio, che ha visto il Mondovì condurre fino a metà del 3° inning per 4 a 3. Contro il forte Boves i nostri ragazzi hanno giocato molto bene riuscendo a fare punti su battuta e difendendosi adeguatamente. Dopo 2 ore di gioco però la partita purtroppo si è conclusa 12 a 9 per i locali.