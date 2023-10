Venerdì 13 Ottobre 2023 alle ore 17.30, negli spazi del Quartiere di Saluzzo, la Fondazione Garuzzo inaugura la mostra La Teoria del Vuoto, progetto vincitore del bando MiC Strategia Fotografia 2022 e destinato ad entrare a far parte del patrimonio pubblico della Città di Saluzzo.

A dieci anni di distanza dal lavoro fotografico Corpi di Reato. Un’archeologia visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia Contemporanea, esposto alla Castiglia nel 2022, gli autori Tommaso Bonaventura, Alessandro Imbriaco e Fabio Severo hanno deciso di ritornare sul tema con una nuova prospettiva, non più estesa a tutto il territorio italiano, ma circoscritta a due luoghi ben definiti, Buccinasco e Platì, per sviscerarne l’intrinseca natura e le comuni, criminali, relazioni.

Senza rinnegare lo sguardo che caratterizzava Corpi di Reato, legato alla tradizione fotografica italiana del paesaggio, da Ghirri a Chiaramonte, il nuovo lavoro parla un linguaggio più contemporaneo, sfruttando il mezzo fotografico e il display come dispositivi che mettono in dialogo l’approccio documentario con quello concettuale. La Teoria del Vuoto prende in considerazione diversi aspetti del fenomeno ‘ndranghetista, da quello dello sviluppo urbanistico a

quello processuale, dai rapporti tra clan e istituzioni alle affinità elettive che emergono tra Nord e Sud, narrando una storia e un’indagine che partono da alcuni lanciarazzi di matrice jugoslava e percorrono un tragitto che va da Buccinasco, cittadina dell’hinterland milanese fino a Platì, in Calabria per approdare ai Balcani.

La Teoria del Vuoto trae spunto da due referenze puntuali: da un lato il saggio di Nando Dalla Chiesa e Martina Panzarasa Buccinasco: la ‘ndrangheta al nord, dall’altro una delle teorie della fisica quantistica secondo la quale il vuoto non è vuoto per davvero, ma interessato da incessanti fluttuazioni quantistiche capaci di produrre energia anche in assenza di materia.

“Realizzare progetti che creino un forte legame tra la cultura del contemporaneo e la società civile è una delle vocazioni della nostra Fondazione” dichiara il Presidente Rosalba Garuzzo “Grazie al bando Strategia Fotografia abbiamo avuto l’opportunità di sviluppare e dare nuova vita a un racconto iniziato più di dieci anni fa. Con La Teoria del Vuoto i tre autori descrivono una nuova stagione delle organizzazioni mafiose riflettendo, attraverso uno sguardo inedito, su un fenomeno che ha condizionato e continua a condizionare il nostro paese. La nostra speranza è che il progetto, destinato al Comune di Saluzzo, città che ha dato i natali al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa , possa generare nuova consapevolezza e costituisca un monito a non dimenticare.”

Il Sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni commenta: “Saluzzo è un luogo simbolo per la lotta alla mafia, luogo natio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ogni anno, infatti, celebriamo una delle figure più importanti della lotta condotta dalle istituzioni per contrastare un fenomeno che ha reso tristemente famosa l’Italia. Dopo la mostra “Corpi di Reato”, vincitori con la Fondazione Garuzzo, del Bando del MiC ” Strategia Fotografia 2022″, proseguiamo l’impegno per un’arte che sappia raccontare ed educare, con il progetto “La Teoria del Vuoto”. Un altro importante tassello da aggiungere per andare oltre gli stereotipi e scoprire e svelare i tanti aspetti del mondo complicato e sommerso della ‘ndrangheta da sud a nord. Le opere entreranno a far parte del patrimonio della Città di Saluzzo che avrà così modo, grazie all’impegno condiviso con la Fondazione Garuzzo, di arricchire il territorio di altri simboli e testimonianze”.

La mostra è accompagnata da un libro d’artista prodotto dalla Fondazione e edito da Witty Books, a cura di Alessandro Carrer e Clemente Miccichè con la grafica di Mauro Bubbico, che verrà presentato dagli autori in occasione dell’apertura della mostra.

Mercoledì 11 ottobre 2023 gli autori parteciperanno alle celebrazioni organizzate dalla Città di Saluzzo in onore del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, originario di Saluzzo e simbolo della lotta alla mafia, con una lectio magistralis su fotografia, territorio e criminalità organizzata che si terrà al Liceo Classico Bodoni di Saluzzo.

