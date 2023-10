Calcio a 5 Serie C1: Bra ko dopo una battaglia con il Top Five

Si ferma, al termine di una grande battaglia, il Bra che cede 5-4 al Top Five nel posticipo della terza giornata della Serie C1 di Calcio a 5. Padroni di casa che vincono con la doppietta di Sandroni e le reti di Rolando, Corrieri e Mortara; ai giallorossi non bastano i due gol di Solavaggione ed i centri di Tamasco e Lorusso. In virtù di questo risultato, il Centallo è capolista solitaria ed unica squadra ancora a punteggio pieno.

CALCIO A 5 SERIE C1

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

Academy Torino Futsal – Academy Rosta 1-3

CUS Piemonte Orientale – Sermig 1-1

Polisportiva Pasta – San Remo 72 4-3

Futsal Savigliano – Aurora Nichelino 7-2

Polisportiva Druento – Giovanile Centallo 3-9

Top Five – Bra (sabato 7 ottobre ore 13.15)

CLASSIFICA

Centallo 9, Top Five 7, Bra 6, Futsal Savigliano 6, Polisportiva Pasta 6, Sermig 5, CUS Piemonte Orientale 4, Academy Rosta 4, Druento 3, Aurora Nichelino 1, Academy Torino 1, San Remo 72 0.