Scrittorincittà – ARGENTO VIVO Presentato il programma per le scuole

Con l’arrivo di settembre, riparte il programma di scrittorincittà dedicato alle scuole, ai lettori più giovani, quelli che muovono i primi passi tra le pagine dei libri, quelli che crescono, quelli che si aprono al futuro da adolescenti. In 25 anni di festival, l’attenzione di scrittorincittà per le scuole è sempre stata alta e in costante crescita, con il coinvolgimento degli istituti e degli insegnanti, un programma ricco e vario, e una risposta sempre più appassionata da parte degli studenti di tutte le età.

scrittorincittà si terrà dal 15 al 19 novembre a Cuneo. Il festival compie 25 anni, un traguardo davvero importante. 25 anni di scambio e dialogo tra manifestazione e città. E se fosse un matrimonio, sarebbero nozze d’argento. Anzi: nozze d’ARGENTO VIVO! E proprio ARGENTO VIVO sarà il tema di questa edizione.

La cura per il programma scuole e l’importanza che ricopre all’interno di scrittorincittà sono chiare: del programma completo, la parte dedicata alle scuole è sempre la prima a essere svelata. La presentazione è avvenuta ieri, martedì 26 settembre, in due incontri destinati agli insegnanti, per conoscere in anteprima autori, libri ed eventi della prossima edizione di scrittorincittà: appuntamenti per scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado.

Tutti gli appuntamenti saranno in presenza, gratuiti e su prenotazione.

Il programma scuole è solo una parte del programma ragazzi di scrittorincittà: come gli anni scorsi, sono previsti numerosi incontri dedicati a ragazze e ragazzi di tutte le età al di fuori del programma scuole.

«Quel che succede a scrittorincittà succede solo a scrittorincittà» è stato uno dei desideri che in questi 25 anni ha guidato e motivato la Biblioteca Civica, il Comune di Cuneo e i diversi curatori. E la città è parte del festival, o meglio: è il festival. Le scuole di Cuneo si trasformano nei giorni di scrittorincittà, diventano qualcosa d’altro, respirano bellezza in modo ancora più forte del solito.

scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

GLI INCONTRI

Per la scuola dell’infanzia

Con Gianumberto Accinelli entriamo nelle case degli animali grandi e piccini. Francesca Ortona accompagna i bambini in attività che aiutano a visualizzare, mimare e fare amicizia con le emozioni. Corinne Zanette ci incarta nelle sue storie di carta e fantasia. Con Barbara Franco impariamo a conoscere, riconoscere, gestire e capire perché nascono le emozioni. Un ragno silenzioso, una zuppa miracolosa, una principessa triste, un gatto strampalato sono i compagni di viaggio delle lettrici di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura odv. Con Loredana Baldinucci e Melinda Berti scopriamo insieme tante tane possibili, e il potere segreto del non far niente! Alessandro Montagnana ride con noi per gli scherzi che si possono fare nel bosco. Valentina Pericci racconta una grande storia di amicizia che nasce da una… antipatia. Marco Viale non sappiamo se ha fame ma di sicuro ne hanno i personaggi dei suoi racconti, due famelici e simpatici cani. Elisabetta Pica ci mostra come i personaggi dei libri di minibombo facciano fatica a stare a lungo sulla pagina e come perfino, alle volte, non ci stiano affatto! Barbara Franco accompagna i più piccoli in un percorso di consapevolezza emotiva, per arrivare ad apprendere le semplici strategie utili a ritrovare la calma. A Castel Cipolla può succedere tutto quello che non ti aspetti, perché le regole strampalate evitano una guerra, come dicono Daniele Movarelli e Andrea Antinori.

Per la scuola primaria

Fabrizio Altieri ci porta in un giallo: un uomo punto da un misterioso sciame d’api… e tre ragazzini che indagano. Due fratelli speciali, Gualtiero e Stefano Bordiglioni ci accompagnano in un viaggio nel tempo, a vedere le “prime volte della Storia”. Con Carlo Marconi invece camminiamo, ci muoviamo a tempo di filastrocca, seguendo l’incanto delle rime. Con Maria Luisa Di Gravio costruiamo insieme una casa per un paguro un po’ troppo introverso. Andrea Molesini salpa con noi in una storia di pirati strampalati, avventurosi e vicini alla pensione. Gek Tessaro vola insieme a noi per raccontarci una storia dolce e divertente del pipistrello Remigio, tra farfalle e desideri. Corinne Zanette ci incarta nelle sue storie di carta e fantasia. Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi ci mostrano l’universo con occhi nuovi, in un viaggio cosmico. Con Gianumberto Accinelli andiamo alla scoperta delle tracce lasciate dalla natura, a segnare i cambiamenti della storia. Valentina Pericci racconta una storia di solidarietà e cooperazione, che nasce da una… antipatia iniziale molto forte. Francesca Ortona esplora coi bambini tramite indovinelli, disegni e giochi come imparano i cuccioli di altri animali. Otto Gabos si getta tra romanzo e fumetto ed entra con noi nel mondo di Romeo e del suo cane, tra disegni e incubi strampalati. Elisabetta Pica ci mostra come i personaggi dei libri di minibombo facciano fatica a stare a lungo sulla pagina e come perfino, alle volte, non ci stiano affatto! Marco Viale non sappiamo se ha fame ma di sicuro ne hanno i personaggi dei suoi racconti, due famelici e simpatici cani. Alessandro Montagnanaride con noi per gli scherzi che si possono fare nel bosco. Francesco D’Adamo ci porta in un villaggio costruito sulla cima di cinque antichissimi Baobab abitato solo da bambini, con le letture e le animazioni di Eleonora Calabrò. Gigliola Alvisi si unisce al grido delle donne afghane contro il regime dei talebani, per il diritto di studiare, di scegliere, di esistere. Andrea Visibelli e Davide Panizza diventano pirati per noi e ci tuffano nelle avventure di capitan Bitorzolo. Alice Coppini ci aiuta a scoprire il legame forte tra due bambine, apparentemente così diverse tra di loro. E in coppia con Daniele Movarelli ci accompagna alla scoperta di un mondo di personaggi strampalati e davvero irrequieti. Paola Caridi ci spiega il mondo della pace e quello della guerra, nella diplomazia e nelle relazioni tra gli Stati. Con Loredana Baldinucci e Melinda Berti scopriamo insieme tante tane possibili, e il potere segreto del non far niente! Tommaso Maiorelli e Carla Manea ci mostrano i colori con occhi nuovi, e con loro possiamo avventurarci per gioco, o giocare per avventura. Guido Sgardoli prende Renzo e Lucia dei Promessi sposi e li trasforma in Turno e Violanda, spedendoli in un mondo fantasy pieno di gargoyle, magie, un Signore del Male che per vivere ha bisogno di nutrirsi di sangue… Alessandra Gumiero gioca a mischiare fantasia e realtà e prova insieme a noi a creare nuove storie, tra nonne e pirati. Raffaella Bolaffio ordina bambini per cena insieme alla quasi-strega Paripparbuff e sale su un vulcano con un dinosauro. Laura Borio guida i bambini tra sogni incantevoli e incubi da raccontare, in un laboratorio di disegno. In una girandola di rime e trovate bislacche, Valentina Rizzi e Sara Benecino presenteranno le loro folli scatenate streghe per la pelle. Silvia Onofri racconta in inglese l’avventura di un simpatico drago arcobaleno che lascia la sua casa in cerca di amici. Ericavale Morello mette all’asta la casa di Alexander Calder, famoso artista e scultore per l’invenzione di grandi sculture di arte cinetica chiamate mobile.

Per le scuola secondaria di primo grado

Chris Wormell si avventura con noi nei misteri dell’isola dove non manca nulla: mappe del tesoro, pirati spietati, pozioni magiche e perfino Robinson. Nicola Lucchi scruta i panorami del fantastico in un bestiario variegato che fin dall’antichità accompagna gli esseri umani… Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi ci mostrano l’universo con occhi nuovi, in un viaggio cosmico. Con Gianumberto Accinelli andiamo alla scoperta delle tracce lasciate dalla natura, a segnare i cambiamenti della storia. Gigliola Alvisi si unisce al grido delle donne afghane contro il regime dei talebani, per il diritto di studiare, di scegliere, di esistere. Fabrizio Altieri ci porta in un giallo: un uomo punto da un misterioso sciame d’api… e tre ragazzini che indagano. Non è troppo tardi per salvare il mondo, e Carola Benedetto e Luciana Ciliento raccontano i ragazzi del Fridays for Future. Maria Clara Restivospiega l’economia e la felicità, che non sono materie solo per i grandi. Daniele Aristarco (Una bella Resistenza, Mondadori) ripercorre con noi le orme della Resistenza e con lui ci domandiamo dove spingere le nostre. Guido Sgardoli prende Renzo e Lucia dei Promessi sposi e li trasforma in Turno e Violanda, spedendoli in un mondo fantasy pieno di gargoyle, magie, un Signore del Male che per vivere ha bisogno di nutrirsi di sangue… Stefano Tofani aggiunge suggestioni e pensieri all’opera di Italo Calvino. Manlio Castagna, grande esperto di film, ci porta in una storia di cinema e amicizia, che tutti in fondo avremmo voluto vivere. Fabio Caon ci spinge a pensare alle grandi domande sulla giustizia e sulla responsabilità civile, con un linguaggio semplice e diretto. Paradosso dopo paradosso, Fabrizio Gattici accompagna dentro una storia vera: a bordo di un barcone, nelle ore in cui i suoi passeggeri chiedono aiuto e vengono respinti. Danilo Procaccianti ci racconta il passato per mostrarci il futuro che Pino Puglisi avrebbe voluto. Lo intervistano i ragazzi di Libera-mente, il Gruppo di Lettura 11-13 anni della Biblioteca 0-18 di Cuneo. Otto Gabos si getta tra romanzo e fumetto ed entra con noi nel mondo di Romeo e del suo cane, tra disegni e incubi strampalati.

Per le scuola secondaria di secondo grado

Randa Ghazy ci porta dentro storie di libertà e di donne, da Doria Shafik, egiziana a Shireen Abu Akleh. Gabriele Clima e Agnese Franceschiniraccontano la storia vera di Agnese e della sua leucemia linfoblastica acuta, tra incontri, scoperte, abbracci, silenzi ma anche risate. Mario Calabresi ci porta nel mondo e nella scelta originale di Joshua, nipote di Andra, sopravvissuta alla Shoah. Stefano Tofani aggiunge suggestioni e pensieri all’opera di Italo Calvino. Daniele Aristarco (Una bella Resistenza, Mondadori) ripercorre con noi le orme della Resistenza e con lui ci domandiamo dove spingere le nostre. Non è troppo tardi per salvare il mondo, e Carola Benedetto e Luciana Ciliento raccontano i ragazzi del Fridays for Future. Paradosso dopo paradosso, Fabrizio Gatti ci accompagna dentro una storia vera: a bordo di un barcone, nelle ore in cui i suoi passeggeri chiedono aiuto e vengono respinti. Giuliana Facchini ci mostra l’amore difficile e bellissimo di un ragazzo e una ragazza, Edo e Sasha. Walter Veltroni presenta una famiglia di fratelli che volevano cambiare il mondo: i Kennedy. Manlio Castagna con Marco Magnone ci accompagna in una storia di periferia e speranza, di violenza e fratellanza. E se l’acqua sta finendo apriamo il 2055 distopico di Sara Loffredi e della sua sete di libertà. Mario Calabresi ci porta nel mondo e nella scelta originale di Joshua, nipote di Andra, sopravvissuta alla Shoah.

Accompagnatori e accompagnatrici

Ad accompagnare e interloquire con molti autori saranno spesso altri autori e autrici, traduttori, librai, esperti di libri per ragazzi. Tra loro, Guido Affini, Daniele Aristarco, Chiara Codecà, Serena Piazza, Andrea Vico.

Le sedi

Centro incontri della Provincia: Sala blu, Sala rossa, Sala Falco, Sala Robinson (corso Dante 41)

Biblioteca 0-18 (via Santa Croce, 6; primo piano)

Auditorium Foro Boario (via Pascal 5c)

CDT, Sala polivalente (largo Barale 1)

Cinema Monviso (via XX Settembre 14)

L’EDIZIONE 2023 • ARGENTO VIVO

Il festival compie 25 anni, ed è un traguardo davvero importante. 25 anni di scambio e dialogo tra manifestazione e città, così fitto che il confine non si nota più. scrittorincittà è Cuneo, c’è poco da aggiungere. E se fosse un matrimonio, sarebbero nozze d’argento. Anzi: sono nozze d’ARGENTO VIVO! E proprio ARGENTO VIVO sarà il tema di scrittorincittà 2023. ARGENTO VIVO come si dice dei ragazzi che non stanno mai fermi. Anche di quelli birichini. ARGENTO VIVO come si dice delle ragazze che non smettono mai di pensare, e saltano da un’idea all’altra. scrittorincittà non sta mai fermo. Continua a riflettere. Continua a ideare, senza sentire gli anni. Forse è anche birichino, a modo suo.

L’ARGENTO VIVO era in antichità il nome del mercurio, che pur essendo un metallo si presenta in forma liquida, sfuggente, misteriosa. Anche leggere e scrivere sono attività sfuggenti e in fondo misteriose. Esattamente come i liquidi, sono materie libere, che non riesci ad afferrare a mani nude, che non riesci a trattenere. Leggere è libertà. Leggere è ARGENTO VIVO, leggere è una attività di vero movimento, è una attività preziosa. Ed è qualcosa di vivo. Perché richiama alla vita, alla sua essenza fatta di tappe, di percorso, di guardare avanti, di anni e di esperienza, ma anche di slancio.

ARGENTO VIVO è quel che cantavano gli U2 quando dicevano “running to stand still”, è il “rischio che vogliamo correre”, così come lo spiegava Italo Calvino, è “quanto mi batte forte il tuo cuore” come nella poesia di Wisława Szymborska, ed è “la cosa più rara del mondo”, a detta di Oscar Wilde. Per noi, come per Dorothy Parker, è la cosa per cui “tanto vale vivere”. Per i 25 anni di scrittorincittà, aspettiamoci una festa di nozze con la città. Una festa a cui tutte e tutti sono invitati: lettrici e lettori, giovani e adulti, ragazze e ragazzi. Perché l’ARGENTO VIVO è dentro ognuno di noi, e a scrittorincittàsarà più vivo che mai.

I TEMI

Ogni anno scrittorincittà ha avuto un tema che ha fatto da ispirazione ai numerosissimi incontri (mediamente tra 150 e 200 in ogni edizione). In 25 anni, sono stati questi i titoli: Letterature tra nord e sud (1999), Il viaggio e il sogno (2000), Isole (2001), Paure (2002), Confini (2003), I luoghi della libertà (2004), Passioni (2005), Passaggi (2006), In questo preciso momento (2007), Ai bordi dell’infinito (2008), Luci nel buio (2009), Idoli (2010), Orizzonti verticali (2011), Senza fiato (2012), Terra, terra! (2013), Colori (2014), Dispari (2015), Ricreazione (2016), Briciole (2017), Venti (2018), Voci (2019), Prossimo (2020), Scatti (2021), Aria (2022).