Volley A1/F – Cuneo di scena al Palageorge di Montichiari per il “Trofeo Ferramenta Astori”

Dopo aver abbracciato Lena Stigrot, per la prima volta in gruppo ieri pomeriggio, ed essersi presentata a tifosi, sponsor e istituzioni, la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo è attesa da una due giorni di grande pallavolo in terra bresciana con un doppio impegno. Il match con la Roma Volley Club in programma domani sera alle 20,30 al PalaGeorge di Montichiari (Brescia), con diretta su Rai Sport + HD, da un lato assegnerà il 19° Trofeo Fusco Challenge, dall’altro sarà la seconda semifinale del secondo Trofeo Ferramenta Astori. Nella prima semifinale, alle 17, si sfideranno Itas Trentino e Volero le Cannet. Domenica primo ottobre le due finali, alle 15 quella per il terzo e quarto posto, alle 18 quella per il primo e secondo posto.

Pallavolo giocata, ma anche raccontata: domani alle 15 il giornalista Rai Marco Fantasia presenterà il suo libro «Golden set. Storie di donne e di uomini che non si sono fatti schiacciare» (DFG Lab) presso la sala stampa del PalaGeorge. Con lui ci saranno la commentatrice Rai Giulia Pisani e la capitana della Honda Olivero S.Bernardo Cuneo Noemi Signorile, protagonista di una delle storie narrate nel libro.

Annullato l’allenamento congiunto con Chieri di giovedì 5 ottobre, il Trofeo Ferramenta Astori diventa l’ultimo test prima del debutto in campionato. A Montichiari coach Bellano potrà contare per la prima volta su tutte e 14 le giocatrici del roster e testare l’assetto per il derby esterno con Pinerolo di domenica 8 ottobre. Cresce anche l’attesa per il debutto casalingo di sabato 14 ottobre: i biglietti per la sfida con Conegliano (ore 18,30, diretta su RaiPlay fino alle 19 e poi su Rai Sport + HD), saranno in prevendita a partire dalla prossima settimana online su www.liveticket.it e presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14). Biglietti di tribuna rossa 10 euro; biglietto ridotto per gli over 70.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE HONDA OLIVERO S.BERNARDO CUNEO «Roma è una squadra che ha cambiato poco rispetto all’anno scorso, con alcuni innesti mirati di qualità. Dal punto di vista dell’amalgama è senza dubbio più avanti rispetto a noi, che abbiamo cambiato tanto e siamo al completo solo da ieri. La sfida di domani sarà un’occasione preziosa per iniziare a conoscere le Wolves in vista del confronto in campionato di inizio dicembre al PalaTiziano a Roma. I due match del Trofeo Ferramenta Astori saranno senza dubbio utili per arrivare il più pronte possibile al debutto in campionato di domenica 8 ottobre; un po’ di emozione ci sarà, perché dopo tanti allenamenti congiunti queste saranno partite vere»