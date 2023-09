Il MoVi di Centallo presenta il festival Sostenibilità in Movimento

Il MoVi, il circolo Acli di Centallo presieduto da Stefano Giolitti presenta la prima edizione del festival “Sostenibilità in MoVimento” che si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre. Tanti gli appuntamenti in calendario tutti rivolti a riflette sul mondo di oggi e sui problemi che sta attraversando.

Il primo appuntamento è per giovedì 28 settembre alle ore 20,45 presso la biblioteca civica con una serata del “MoVIClub del Libro” dedicato al testo di Mauro Corona “La fine del mondo storto”. Il “MoviClub del Libro” è un gruppo di lettura dalla partecipazione libera e senza impegno, volto ad essere luogo di scambio tra persone di età e storie diverse legate da una passione comune: leggere.

A seguire presso il MoVi sarà inaugurato il “Frigo Libri” ovvero un frigo vero e proprio non funzionante adibito a libreria condivisa. Un riciclo di un vecchio elettrodomestico che diventa una libreria dove potranno essere scambiati libri di seconda mano secondo la formula ‘prendi uno, lascia uno’.

Venerdì 29 settembre alle ore 21,00 presso il Cinema Lux la proiezione di “Nausicaä della Valle del vento” con intervento della Filmalo Production APS. Serata in colla con: Officine Lux, Filmalo Production APS.

Sabato 30 settembre dalle ore 15,00 presso il MoVi “Swap Party” in collaborazione con MilleMiglia. Lo SwapParty è un momento di scambio di vestiti, oggetti e libri usati Porta i tuoi all’ingresso: per ognuno di essi ti verrà dato un gettone che potrai utilizzare per far tuoi i vestiti, oggetti o libri degli altri. A seguire aperitivo a cura del Movimento Giovanile con prodotti locali, accompagnato da musica in consolle by Apo dj.

Alle ore 21,00 presso il cinema Lux serata con Mauro Penasa membro del CAI di Biella e presidente del Club Alpino Accademico Italiano sul tema “Alpinismo e cambiamento climatico”. Dato il suo passato da arrampicatore ad alta quota, intratterremo con Mauro Penasa una chiacchierata che verterà sui temi dell’alpinismo e di come il cambiamento climatico abbia e stia impattando quest’ultimo.

Domenica 1° ottobre dalle ore 10,00 saranno presenti in piazza della parrocchia stand e laboratori incentrati sul tema della sostenibilità in ambito di abbigliamento, alimentazione e tecnologia. Essi esporranno le proprie iniziative, in concomitanza a conferenze sul tema che avranno luogo nell’Anfiteatro Perrucchetti. Tra i vari saranno presenti: Ermetico Curation, Altro Mercato, IIS G. Vallauri, Sgasà e i suoi produttori, Gino S.P.A., Produzione Lenta, Officina Sartoriale, Atelier Riforma, Crochet Papier, Anna e l’Uncinetto, Tramare Tingere Tessere, Di Filo in Filo, Sartoria Colori Vivi.

Alle ore 13,00 sarà possibile partecipare al pranzo a KM0 con i prodotti del gruppo Sgasà al costo di 18 euro bevande escluse (caponata con crosta di pane, zuppa in tre colori, lasagna di verdure, padellaccia dell’amicizia – spezzatino di terzo taglio, formaggio e dolce). Per prenotazioni chiamare il numero 3314777265.Una iniziativa organizzata dai giovani su temi che guardano al futuro, una iniziativa che regala speranza per il domani.