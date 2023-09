Basket, Serie B. Coach Luca Jacomuzzi (Novipiù Campus Piemonte): “Crescere, salvarsi, formare giocatori”

Il team di Serie B/Under 19 Eccellenza di Novipiù Campus Piemonte, è pronto ad affrontare la stagione 2023/2024.

Ai nostri microfoni, ecco coach Luca Jacomuzzi: “La squadra è stata costruita pensando al futuro, composta da 15 ragazzi molto giovani e alcuni di questi provenienti dal nostro vivaio. Contiamo 7 classe 2006, 5 classe 2005 e 3 classe 2004. Probabilmente siamo la più giovane di tutto il campionato, ma abbiamo ambizioni soprattutto nell’Under 19 Eccellenza. Nella B, dovremo vincere delle partite per provare a salvarci. L’obiettivo in B è questo. Nella stagione 2023/2024, dopo la prima fase, la squadre verranno suddivise in base al posizionamento e mescolate con il girone toscano. Cercheremo di salvarci e di migliorarci. Siamo a buon punto con la preparazione, dopo molti allenamenti e amichevoli. Ringrazio ovviamente il mio staff e i miei collaboratori. Abbiamo vinto il torneo di Chieri, mettendo in pratica il lavoro profondo che stiamo facendo sui vari quintetti. I ragazzi hanno talento e sono in grado di fare canestro in tanti, dimostrando freschezza. Ci fa ben sperare tutto ciò. Sarà una stagione difficile, sarà importante gestire tutte le energie. L’obiettivo è crescere e formare dei giocatori pronti per le categorie superiori“.