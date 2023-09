Alba: un mese alla Grande Maratona delle Langhe 2023

A un mese dal via, cresce l’attesa per la quattordicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d’Alba in programma domenica 22 ottobre 2023 e inserita nel calendario Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La manifestazione patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba, riproponendo agli atleti i tutti i graditi servizi delle precedenti edizioni.

La Grande Maratona delle Langhe si svolge su percorsi podistici di 42 e 21 Km disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa in natura e per visitare e conoscere il territorio.

La grande novità di quest’anno è l’aggiunta di una nuova RELAY MARATHON, una staffetta a squadre composta di quattro atleti.

Per la prima edizione, sarà a carattere non competitivo e quindi aperta anche ai runner non tesserati o non ancora pronti alle distanze più lunghe che si correranno in contemporanea. Una bella opportunità per partecipare in team e immergersi nel grande evento sportivo delle Langhe. (Per informazioni o eventuali adesioni singole a formare la squadra, mandare una mail a [email protected])

Sono inoltre organizzati anche due percorsi al cammino di circa 10 km a beneficio di accompagnatori, amici o appassionati camminatori, che potranno poi unirsi agli atleti al pranzo finale Piemonte in Tavola.

Le iscrizioni sono aperte e già pervenute da diversi gruppi in arrivo da Giappone, Norvegia, Danimarca, Svizzera, oltrechè da dieci regioni italiane. E’ previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare. Tutte le informazioni, regolamento e iscrizioni si possono trovare sul sito www.triangolosport.it

c.s.