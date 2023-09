Al Bano con l’amico Pierantonio Invernizzi a Bra per Cheese

Blitz piemontese per Al Bano. In mattinata ha preso un aereo da Brindisi per Torino, dove ad attenderlo c’era l’amico Pierantonio Invernizzi, presidente onorario di Confapi Cuneo che lo ha accompagnato nelle varie tappe.

È stato infatti un sabato ricco di impegni per il celebre cantante che in mattinata si è fermato a Torino per tenere a battesimo il progetto Tennis & Friends – Sport e Salute, poi all’ora di pranzo ha raggiunto Bra per un passaggio a Cheese, nel mezzo della folla di visitatori della manifestazione dedicata ai formaggi.

La sua è stata una vera e propria sfilata nelle vie del centro, tra gli stand e i turisti che, sorpresi nel riconoscerlo, lo salutavano continuamente chiamandolo per nome e dedicandogli applausi.

Al gruppo si è unita anche l’architetto Federica Barbero Invernizzi – responsabile regionale di Fratelli d’Italia – che, dopo l’inaugurazione di Cheese al fianco del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, ha partecipato al pranzo in un ristorante braidese dove Al Bano ha ritrovato un amico di vecchia data come Carlin Petrini, il fondatore di Slow Food. E poco dopo anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha raggiunto il cantante chiudendo la sua giornata piemontese alla Festa dell’Uva di Caluso.