Si è chiuso il Buy Outdoor 2023

Quaranta buyers provenienti da 19 diverse nazionalità, 110 sellers in arrivo da tutto il Piemonte, 6 fam trip e oltre 1000 appuntamenti. Questi e molti altri i numeri della quarta edizione di Buy Outdoor, la Borsa Internazionale del Turismo Outdoor promossa dall’Associazione WOW – Wonderful Outdoor World che si è tenuta dall’11 al 14 settembre tra Cuneo e Langhe Monferrato Roero.

Con la regia delle due ATL della provincia – ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero –, la quattro giorni di incontro tra domanda e offerta, scoperta e promozione del territorio si è chiusa con grande soddisfazione da parte degli operatori e degli organizzatori.

Escursioni in e-bike e trekking, voli in mongolfiera e cene in vigna, esperienze di rafting e degustazioni. Per i buyers ospiti, in rappresentanza di Paesi come USA, UK, Nord Europa, Germania, Spagna, Belgio, Armenia, Polonia e Sud Corea, oltre che Italia e molto altro ancora, la provincia Granda ha mostrato il meglio dell’offerta di vacanza attiva che si può vivere tra montagne e colline, tra bellezza dei paesaggi, ricchezza, cultura e un’altissima professionalità che caratterizza oggi il settore dell’accoglienza. Un sistema turistico pronto per essere messo a catalogo ed essere presentato ai potenziali visitatori in tutto il mondo.

«Obiettivo centrato quindi per la nostra Associazione – dice Beppe Artuffo, presidente di WOW –, nata con grande lungimiranza dieci anni fa dall’accordo tra Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero per promuovere congiuntamente il turismo outdoor. Il nostro territorio ha dimostrato in questi anni e ogni giorno sempre di più una vocazione naturale in questo settore e il plauso va a tutti gli attori coinvolti nell’attività di WOW».

Nel momento dell’incontro B2B al workshop ospitato mercoledì 13 settembre a Cuneo, nel Complesso Monumentale di San Francesco, sono stati esattamente 1.040 gli appuntamenti prenotati dai sellers (tour operator, agenzie di viaggio incoming, strutture ricettive e varie categorie di fornitori di servizi legati al turismo operanti in provincia). Quindici i minuti a disposizione per le trattative, in un’agenda serrata a cui è seguita in chiusura una cena di gala organizzata al castello di Govone, tra le colline del Roero.

«La forza di WOW è quella di essere riuscita a unire il lavoro delle due ATL sul terreno comune del turismo outdoor – spiegaMauro Bernardi, presidente dell’ATL Cuneese –. Questa Borsa è la dimostrazione di un territorio che ha imparato non solo a lavorare in sinergia, ma anche a esprimere professionalità di altissimo livello nel settore. Un grande momento di promozione turistica di tutto il territorio».

«Raccogliamo i frutti di un’idea vincente avuta un decennio fa e di un grandissimo lavoro di squadra – aggiunge il presidente dell’Ente Turismo LMR, Mariano Rabino –. Oggi non esistono più confini, né all’interno della nostra provincia e tanto meno con i territori vicini, dalla Liguria alla Francia. Questa è la strada: lavorare insieme a un progetto condiviso e a una visione di un turismo lento e sostenibile, sempre più rispettoso della natura».

Grande soddisfazione è emersa anche tra gli operatori: i rappresentanti dell’offerta hanno avuto la possibilità di incontrare in una sola giornata molti agenti interessati al prodotto outdoor, avviando ottime collaborazioni. Un notevole apprezzamento è stato registrato anche tra le dichiarazioni degli operatori stranieri, felici di aver potuto testare in prima persona le attività all’aria aperta nei territori di collina, di montagna e di pianura della provincia Granda e di aver riscontrato tra gli operatori-seller un alto grado di professionalità e di qualità dei servizi proposti. Tra incontri in presenza e contrattazioni imbastite, la Borsa Internazionale per il Turismo Outdoor ha chiuso simbolicamente i propri battenti, aprendo al turismo incoming in provincia di Cuneo nuove, interessanti, possibilità di crescita.