Prima Categoria F – Finalmente si parte! Atletico Racconigi vs Bisalta il big match di giornata

Dopo un primo piccolo antipasto con la Coppa Piemonte è tempo di affilare gli artigli e lanciarsi nella prima giornata di Prima Categoria, in programma domenica 10 settembre alle 15.

Dopo un esordio in Coppa da incorniciare cerca di partire con il piede giusto anche in campionato il Bisalta che sarà di scena sul campo dell’Atletico Racconigi in quella che si preannuncia una sfida di altissimo livello. Reduci da una vittoria in Coppa, rispettivamente contro F.C. Vigone e Marene, incroceranno i guantoni tra loro Valle Po ed Area Calcio Alba Roero mentre il Tre Valli di coach Damjanovic attende nel derby monregalese il Carrù.

Dopo la retrocessione dello scorso anno l’Azzurra riparte dalle mura amiche contro un Valvermenagna voglioso di dimostrare il proprio valore mentre due delle grandi protagoniste della passata stagione, Boves Mdg e Sant’Albano Stura, daranno vita ad una sfida aperta a qualsiasi risultato. Turno casalingo anche per il Langa del neo coach Davide Ferrero che ospita il Marene mentre il Val Maira di mister Calvetti attende la Polisportiva San Rocco Castagnaretta. Chiude il palinsesto il match tra Murazzo ed Ama Brenta Ceva sul sintetico di Verzuolo (ore 18).