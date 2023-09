Radosta Paolo delegato internazionale a Vienna al WOCE

Ha avuto luogo nei giorni di martedì 5 e mercoledì 6 settembre, a Vienna, il working group organizzato dall’European Conservative sul tema “Religion & Politics, Church & State”.

Si tratta si uno dei periodici incontri che, organizzato di volta in volta da uno dei think tank europei partecipanti, hanno come obiettivo la creazione di un manifesto generale del conservatorismo europeo.

Una serie d’incontri di grande interesse e con un obiettivo ambizioso, visto che le realtà del mondo conservatore sono tante e variegate e nessuno sino ad ora ne ha tentato d’identificare una linea di pensiero comune.

A rappresentare l’Italia, inviato come dirigente del think tank Nazione Futura, il saluzzese Paolo Radosta , coordinatore del movimento per la provincia di Cuneo, che é intervenuto trattando del caso di studio italiano sul tema.

“É per me divenuta una piacevole abitudine, quella di essere inviato come delegato internazionale. La reputo una grande opportunità di crescita personale, sempre emozionante. Ringrazio per questo onore il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei ed il vicepresidente Ferrante De Benedictis. Sono convinto che la creazione di una realtà culturale definita, di carattere europeo, debba essere un obiettivo centrale per il mondo conservatore nel tentativo di porre fondamenta salde per il futuro”.