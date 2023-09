Coppa Piemonte Prima Categoria – Al via otto squadre cuneesi nella prestigiosa manifestazione regionale

Dopo una lunga estate di calciomercato e preparazione fisica è il momento di tornare al calcio giocato per le formazioni cuneesi che parteciperanno alla Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Nel raggruppamento 18 si sfideranno in un match che si preannuncia divertente Marene ed Area Calcio Alba Roero, due formazioni che ben hanno figurato nella passata stagione. I padroni di casa si presentano con il ritorno di Fontana in panchina mentre i langaroli hanno confermato coach Botta. Riposerà l’Atletico Racconigi che entrerà in scena nella prossima giornata.

Nel raggruppamento 19 il Valle Po di mister Danilo Careglio cerca di partire subito forte dopo una stagione altalenante. Avversario di turno l’F.C. Vigone, ormai habituè della categoria. La terza squadra nel gironcino è il Pro Polonghera che affronterà il turno di riposo.

Derby tutto monregalese, infine, nel raggruppamento 20 tra Bisalta e Tre Valli. Grande curiosità in questo match tra i padroni di casa guidati da capitan Sacco e gli ospiti che nella scorsa stagione hanno sfiorato la vittoria del campionato.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 1ª giornata

Marene – Area Calcio Alba Roero (Riposa Atletico Racconigi)

Valle Po – F.C. Vigone (Riposa Pro Polonghera)

Bisalta – Tre Valli (Riposa Boves Mdg)