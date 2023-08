La Croce Rossa di Limone organizza un weekend di eventi per festeggiare il 40° anniversario

Si comincia venerdì 1° settembre con un concerto di beneficenza al Teatro Alla Confraternita.

Alle 21 si esibirà il trio di chitarre “Sona”, formato da Franco Cavallone, Massimo Iamone e Rodolfo Mezzino, su un repertorio di brani di Gragnani, Weiss, Moussorgsky, Grieg, Scarlatti, De Guimares, Ciquinha, Abreu, Nazareth. A seguire il pianista Luigi Di Cesare eseguirà alcune delle proprie composizioni.

Ingresso con offerta libera fino a esaurimento posti. Il ricavato verrà destinato all’acquisto di una nuova ambulanza.

Sabato 2 settembre i festeggiamenti continuano nel centro storico, dove verrà allestito il Villaggio CRI, in cui i volontari presenteranno dimostrazioni e simulazioni per far conoscere l’attività dell’associazione. Alle 16 avrà luogo una dimostrazione pratica delle manovre salvavita pediatriche (disostruzione delle vie aeree, manovre di rianimazione cardiopolmonare e primo soccorso). Alle 19 sarà organizzata una polentata presso il Piazzale Nord (prenotazioni entro il 29 agosto al numero 3277977554). La serata proseguirà con il concerto dei “Nerocaravaggio” alle 21.30 in Piazza del Municipio.

Nella mattina di domenica 3 settembre nelle vie del centro storico ci sarà una sfilata dei volontari con labari e bandiere che culminerà in Piazza del Municipio per il momento dei saluti istituzionali. A seguire, alle 11.15, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro verrà celebrata la Santa Messa.

Alle 15 a Limonetto, l’Anfiteatro della frazione ospiterà il concerto folk della Quimera, formazione di musica occitana capitanata dal leader dei Lou Dalfin Sergio Berardo.

Ad anticipare le celebrazioni del 40ennale della Croce Rossa di Limone sarà la Caccia al tesoro letteraria organizzata dalla Biblioteca-Museo dello Sci, in programma nel pomeriggio di giovedì 31 agosto.

Un evento dedicato ai bambini dai tre anni in su che si svolgerà in due momenti: nella prima parte ci sarà una lettura animata nelle sale della biblioteca, in cui verranno dati spunti ai giovani partecipanti per iniziare la seconda parte, che vedrà i bambini, accompagnati dai genitori, cimentarsi nella caccia al tesoro per le vie del paese, andando alla ricerca degli indizi nascosti. In caso di maltempo si svolgerà solo la lettura animata.

Ritrovo alle 15.30 presso la biblioteca.

L’ingresso è gratuito, ma per partecipare è necessario registrarsi sul portale Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-al-tesoro-letteraria-651947972937

Per info sul calendario manifestazioni: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).