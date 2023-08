Volley: numeri da record per il Piemonte Summer Camp

La terza edizione del Piemonte Summer Camp è stata un vero successo, sia dal punto di vista dei numeri che dell’organizzazione e dell’entusiasmo generato in ciascuna delle quattro settimane. Un mese di pallavolo ad alta quota con 4 Direttori Tecnici e 20 allenatori impegnati sul territorio piemontese nelle maggiori società di pallavolo femminile e maschile.

Una splendida estate con oltre 180 partecipanti tra atlete e atleti, resa possibile dal grande impegno e la collaborazione tra i Club partners del Camp: il Cuneo Volley, il Volley Parella Torino, il PlayAsti, la Reale Mutua Fenera Chieri e il GsPino Volley.

Lo scenario e le strutture di Entracque che ospitano il Camp hanno superato le aspettative, con grandi numeri e un servizio impeccabile; 2.400 pasti, 1.080 notti d’albergo e 200 pizze sfornate il giovedì sera!

Quattro settimane di pallavolo e divertimento ad Entracque, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime con base presso il Centro sportivo Comune di Entracque, con i campi outdoor, la piscina e la palestra pesi, la palestra di Valdieri per gli allenamenti indoor e l’Aktiv Hotel Alpi Marittime di Entracque.

Oltre 200 borracce sono state fornite a tutti i partecipanti, risparmiando così lo smaltimento di 7.000 bottigliette di plastica per un Camp “plastic free”.

A volare non sono stati soltanto i 90 palloni a disposizione dei players, ma anche i followers sui canali social, che sono incrementati del 40% rispetto alle passate edizioni, con grande interazione e contenuti interessanti, come le visite con cadenza settimanale delle “Guest Star”, ovvero giocatrici e giocatori di Serie A.

Anche quest’anno abbiamo ospitato gli amici di “Amico Sport Cuneo” per un allenamento insieme ai players, un momento sempre molto importante per la crescita personale dei partecipanti al camp.

Il Direttore generale del Piemonte Summer Camp, Attilio Giorda: « Quella appena conclusa è stata la terza edizione del PSC che ha visto più di 180 ragazzi protagonisti delle quattro settimane di camp ad Entracque! Un’edizione da incorniciare per l’entusiastica partecipazione di tutti i ragazzi, per la qualità dei DT e degli allenatori che hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza di volley per trasmetterla a tutti i player! Insomma, quattro settimane che speriamo restino nel loro cuore e che li aiutino nel loro percorso di crescita sportiva.

Ma siamo già proiettati verso la prossima edizione che sarà ricca di novità e speriamo veda la partecipazione di un numero ancora maggiore di amanti del volley per renderlo insieme il camp di pallavolo più bello del Piemonte! Mi raccomando non potete mancare!».

Al Piemonte Summer Camp non ci fermiamo mai e stiamo già organizzando la prossima stagione; saranno sempre 4 settimane, con inizio il 23 giugno e fine il 21 luglio.

c.s.